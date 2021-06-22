Зеленский сменил дресс-код и презентовал новую программу

Зеленский сказал, что утром занимался чирлидингом.

Президент Владимир Зеленский представил программу "Здоровая Украина". Об этом он сказал на форуме во вторник.

Зеленский появился в белых и кроссовках и футболке.

"Простите, пожалуйста, немного задержались с главой Офиса. Занимались с детьми чирлидингом (сочетание художественной и спортивной гимнастики, акробатики с танцами. - Gazeta.ua) сегодня. Всем здорового утра.

Сегодня на форуме вместо традиционного делового стиля царит спортивный дресс-код. Наша цель - чтобы все граждане Украины были здоровыми. А для этого занятие спортом является ключевым условием", - сказал президент.

Также он заявил о рекордном количестве вакцинированных от коронавируса граждан на прошлой неделе - 367 тыс. прививок.

Зеленский сказал, что программа "Здоровая Украина" "разработана многими специалистами" ОП совместно с тремя министерствами.

"Программа направлена ​​на все возрастные категории и группы. Главная цель: украинцы должны жить дольше", - заявил глава государства и сказал о "неутешительных цифрах".

"В Украине средняя продолжительность жизни составляет 72 года. По этому показателю мы занимаем 115 место в мире. Но самое страшное, что численность населения уменьшается ежегодно. Мы должны делать все, чтобы украинцев рождалось больше и умирало меньше. Для этого по меньшей мере здоровый и активный образ жизни должны быть в тренде. Если стать не национальной идеей, то хотя бы неотъемлемой частью нашей ментальности и образа жизни украинского общества", - рассказал Зеленский.

Он заявил о "модели здоровой школы" - новой концепции уроков физкультуры, реформе школьного питания и новом меню, популяризации спортивных секций, кружков.

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Также сказал о цели программы - снижение количества преждевременных смертей.

"Для лиц старше 55 лет будут введены полные медицинские обследования каждые два года. А для некоторых категорий - каждый год", - заявил Зеленский.

Президент сказал о создании активных парков и спортивных площадок по всей стране.

"Спорт - для всех. Спорт, доступный для миллионов украинцев. Это возможность без дорогостоящих тренажеров, персонального тренера, когда и где удобно - заниматься спортом вместе с нашими олимпийскими чемпионами, звездами украинского спорта, телевидения, кино, музыки", - заявил Зеленский.

Министерство здравоохранения начало подготовку к новой вспышке эпидемии коронавируса и планирует обеспечить больницы централизованным кислородом, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.