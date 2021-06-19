Минздрав готовится к новой вспышке заболеваемости на Covid-19

В Украине ожидается всплеск заболеваемости коронавирус. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения начало подготовку к новой вспышке эпидемии коронавируса и планирует обеспечить больницы централизованным кислородом.

Подготовка к новой волне коронавируса уже началась, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщила пресс-служба министерства.

"Мы уже начали подготовку, мы понимаем уровни возможного возгорания в осенне-зимний период. Поэтому работаем над тем, чтобы обеспечить базовые больницы централизованным кислородом в тех объемах, которые использовали самые загруженные больницы", - рассказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в Украине: где больше всего больных

В Киеве открыли памятник медицинским работникам, умерших от коронавируса, выполняя профессиональные обязанности.