Мендель засветила татуировку в новой фотосессии

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала фотографии с новой фотосессии.

На них Юлия позирует в деловом черном костюме в полоску, который состоял из жакета с поясом и брюк клеш, и светлого топа. Волосы собрала в хвост, сделала макияж с черными стрелками, украсила уши элегантными серьгами, а шею - кулоном на цепочке.

Автор: instagram.com/iuliia_mendel Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала фотографии с новой фотосессии

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На одной из фотографий Мендель позирует, сидя на кресле. На нем продемонстрировала татуировку на ноге в виде скрипичного ключа и ноты.

Автор: instagram.com/iuliia_mendel Юлия Мендель засветила татуировку в виде скрипичного ключа и ноты

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель опубликовал фото с Владимиром Зеленским. Мендель позировала со своим шефом, положив руку на спинку его кресла. В интернете с фотографии поиздевались.