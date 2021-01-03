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воскресенье, 03 января 2021 13:47

Мендель засветила татуировку в новой фотосессии

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Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала фотографии с новой фотосессии.

На них Юлия позирует в деловом черном костюме в полоску, который состоял из жакета с поясом и брюк клеш, и светлого топа. Волосы собрала в хвост, сделала макияж с черными стрелками, украсила уши элегантными серьгами, а шею - кулоном на цепочке.

Автор: instagram.com/iuliia_mendel
  Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала фотографии с новой фотосессии
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала фотографии с новой фотосессии

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На одной из фотографий Мендель позирует, сидя на кресле. На нем продемонстрировала татуировку на ноге в виде скрипичного ключа и ноты.

Автор: instagram.com/iuliia_mendel
  Юлия Мендель засветила татуировку в виде скрипичного ключа и ноты
Юлия Мендель засветила татуировку в виде скрипичного ключа и ноты

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель опубликовал фото с Владимиром Зеленским. Мендель позировала со своим шефом, положив руку на спинку его кресла. В интернете с фотографии поиздевались.

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