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четверг, 06 января 2022 18:46

Ермак – за столом, Зеленский – на разливе: как президент отдыхает в "Буковеле"
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Президент Владимир Зеленский отдыхает на горнолыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области вместе с руководителем Офиса Андреем Ермаком.

Фото опубликовал Цензор.НЕТ.

Оба сидели за столом в кафе. Зеленский держал бутылку.

По информации издания, с обоими на курорте отдыхает председатель комитета по разведке при президенте Руслан Демченко.

"Президент Зеленский в кафе, рядом с ним председатель Офиса президента Андрей Ермак, напротив президента - пока не установленный нами человек.

По словам наших источников, слева спиной сидит напротив Ермака – Руслан Демченко – председатель комитета по разведке при президенте, пророссийский политик, соавтор печально известных Харьковских соглашений по сдаче Крыма России.

Президент Зеленский незаконно назначил Демченко на должность с нарушением закона о люстрации. Демченко является главным связующим звеном между Зеленским, Ермаком и администрацией Путина, поскольку имеет полное доверие Кремля", - заявил журналист Юрий Бутусов.

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В соцсетях начали появляться фотожабы на событие.

Зеленский не впервые отдыхает с Ермаком. В ноябре день рождения руководителя ОП праздновали в государственной резиденции "Синегора". Для перелетов использовали государственную авиацию. В это время в Ивано-Франковскую область прилетал бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского.

4 января СМИ сообщили, что президент Зеленский приехал на курорт "Буковель" и разместился в гостинице Radisson Blu Resort Bukovel. В этом же отеле остановился Коломойский.

Спустя полтора часа после публикации Зеленский заявил, что он "путешествовал из Киева в Буковель для короткого зимнего отдыха" и осматривал дороги обновленные в рамках "Большого строительства". А Коломойский сказал о совпадении.

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