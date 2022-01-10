Ермак встретился с советниками Макрона и Шольца

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

Об этом ОП сообщил в понедельник, 10 января.

"В начале встречи Андрей Ермак поздравил гостей в Киеве и выразил надежду на продуктивный и результативный диалог", - говорится в сообщении.

Франция и Германия инициировали встречу в "Нормандском формате" в ближайшие недели.

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8 января Ермак сообщал, что отдыхает в "Буковеле". На горнолыжном курорте отдыхал и президент Владимир Зеленский.