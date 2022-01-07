Франция и Германия инициируют встречу "Нормандской четверки"

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц намерены провести новую встречу в нормандском формате. Фото: Reuters

Франция и Германия инициируют встречу в нормандском формате в ближайшие недели.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

"С немецким канцлером Олафом Шольцем мы предложили провести еще одну встречу в течение следующих недель... Геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигать вперед по этим ключевым направлениям" , – сказал Макрон.

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Французский президент также подчеркнул, что вопрос развития общих возможностей Европы в сфере безопасности и обороны будет одним из главных направлений во время председательства Парижа в Совете ЕС.

Россия готова провести в "нормандском формате" следующие переговоры с Украиной по Донбассу.