Ермак похвастался, как из "Буковеля" звонит в Берлин и Вашингтон

Фото: Facebook-страница Андрея Ермака

Руководитель офиса президента Андрей Ермак выложил фото с горнолыжного курорта "Буковель" в Ивано-Франковской области, где отдыхает президент Владимир Зеленский.

Пейзажами похвастался в субботу, 8 января, в Facebook. Показал вид на горы и подъемник.

Ермак заявил, что на днях ему "удалось успешно соединить работу с коротким отдыхом". Сообщил, что по телефону говорил с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский на лыжах, Тищенко с митболами, министер-боксер: как прошла первая неделя нового года у политиков

Также – что поговорил с помощником государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.

"Обсудили актуальную ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности. А уже на следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран-участниц "Нормандского формата", приедут в Киев", - рассказал.

"В карпатских горах энергия идет вверх", – написал.

4 января СМИ сообщили, что президент Владимир Зеленский приехал на курорт Буковель в Ивано-Франковской области и разместился в гостинице Radisson Blu Resort Bukovel. В этом же отеле остановился олигарх Игорь Коломойский. Также появилось фото из застолья на курорте Зеленского и Ермака. 7 января Зеленский показал, как спускается с горы на лыжах.