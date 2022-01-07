Зеленский на лыжах поздравил с Рождеством

Президент Владимир Зеленский записал видео из заснеженных Карпат. Фото: uanews

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством из заснеженных Карпат.

Зеленский записал свое короткое видеообращение, спускаясь с горы на лыжах. Видео опубликовали на странице президентов в Instagram.

"Наша Украина. Наши горы. Вижу наши Карпаты. Наши люди. Всем мира, всем добра. Всех с Рождеством!" – сказал Зеленский.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский отдыхает на горнолыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области вместе с руководителем Офиса Андреем Ермаком.