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вторник, 29 декабря 2020 11:02

Ермак продержался дольше Богдана

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Ермак продержался дольше Богдана
Ермак получает большую зарплату, чем президент Зеленский. Фото: preisident.gov.ua

Gazeta.ua напоминает о событиях, которые произошли в украинской политике в 2020 году.

11 февраля президент Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака руководителем Офиса. Предварительно уволил с этой должности Андрея Богдана, который ранее был адвокатом олигарха Игоря Коломойского.

Ермак в прошлом был помощником нардепа- "регионала" Эльбруса Тедеева, который голосовал за "диктаторские законы" 16 января, ратификацию Харьковских соглашений, которые продлевали срок пребывания российской военной базы в Севастополе на 25 лет.

Руководитель ОП рассказывал СМИ, что познакомился с Зеленским 10 лет назад. Зеленский тогда был генеральным директором телеканала "Интер" (владельцы олигарх Дмитрий Фирташ и нардеп от ОПЗЖ Сергей Левочкин. - Gazeta.ua). Оказывал юридические услуги телеканалу.

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Ермак имеет 20 советников, Зеленский - 4. Зарплата руководителя ОП за ноябрь была 45 тыс. грн, президента - 28 тыс.

"Ермак по психотипу - классический деловой решала", - говорит Gazeta.ua бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Какой считает, что способен выступить переговорщиком в отношениях с Кремлем. Является одним из идеологов - посмотреть в глаза Путину и встретиться посередине. Но не понимает, что украинско-российский конфликт имеет экзистенциальную природу. До сих пор находится в иллюзии, что способен выступить посредником, чтобы два Владимира договорились между собой.

Ермак сумел выстроить отношения с олигархами. Восстановить кумовскую модель, когда президент Зеленский балансирует между несколькими олигархическими кланами, выступает арбитром и раздает одним ресурсы, другим компенсации. Банковой полезны способности Ермака, как переговорщика в традициях бизнеса 90-2000-х. Он уже продержался в кресле дольше Богдана.

Скандал с "пленками" Лероса совершенно не отразился на его положении в вертикали Зеленского. Ермак принадлежит к узкому кругу людей, которых не сдают, даже если это стоит рейтинга. При том, что нынешняя власть очень лайкозависима".

В ноябре президент уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента. Трофимов - экс-продюсер студии "Квартал 95". Он отвечал за региональную политику.

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