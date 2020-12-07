В Ермака в пять раз больше советников, чем у Зеленского - КИУ

Андрей Ермак имеет 20 советников. Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак имеет 20 советников, тогда как президент Владимир Зеленский - четырех.



Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

"По состоянию на 23 ноября в Ермака насчитывалось 19 советников (впоследствии добавился еще один советник - Алексей Арестович). В Зеленского лишь 4 советники".

Советниками Зеленского является Эндрю Мак, Сергей Трофимов, Олег Устенко, Михаил Радуцкий - все они работают на внештатной основе, отмечают в КИУ.

Советниками Ермака есть на штатной основе - Лилия Пашынна, Александр Козенко, Андрей Ляхович, Виктория Романова, Вадим Голомазов; на внештатной основе - Сергей Куницын, Елена Говорова, Дарья Заривна, Дмитрий Дячук, Вадим Потаев, Сергей Неклева, Руслан Магомедов, Михаил Подоляк, Николай Беззубченко, Михаил Пасечник, Адомас Аудицкас, Александр Роднянский, Сергей Матиенко, Тимофей Милованов.

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В ответ на запрос также указано, что информация о проведении заседаний группы советников президента отсутствует, что, по мнению экспертов КИУ, может свидетельствовать, что заседание вообще не проводились.

"Имеющиеся факты свидетельствуют, что институт советников президента фактически разрушен. Показательным является не только низкое количество советников, но и тот факт, что в течение 2020 советники очевидно ни разу не собирались. Это означает, что глава государства максимально отгорожен от объективной экспертной информации, которую ему могли бы оказывать советники. Зато большое количество советников у руководителя Офиса - это нонсенс. В соответствии с полномочиями он должен обеспечивать работу главы государства, в том числе и организовывать работу советников президента", - считает глава КИУ Алексей Кошель.

На прошлой неделе Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексея Арестович своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны. 22 ноября стала известно, что Тимофей Милованов, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины назначен внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.