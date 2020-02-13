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четверг, 13 февраля 2020 10:52

Бизнес с россиянами, работа на "регионалов": досье на Ермака

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Бизнес с россиянами, работа на &quot;регионалов&quot;: досье на Ермака
Ермак называет себя другом Зеленского.

Новоназначенный руководитель Офиса президента Андрей Ермак в прошлом сотрудничал с "регионалами", а сейчас стал для президента Владимира Зеленского комуниактором с Кремлем и США.

Выпускник Института международных отношений Киевского национального университета, киевлянин 48-летний Ермак в течение девяностых, двухтысячных создал ряд ФИМ. Те занимались интеллектуальным правом, юридическим сопровождением каналов и медийных групп, арбитражными делами, продакшном и продюсированием кино, юридическим сопровождением владельцев киосков в столице, пишет "Українська правда".

Начиная с ноября 1999 года, компания Ермака зарегистрировала несколько фирм для товарища отца, россиянина Рахамима Емануилова. Тот является акционером российского "Интерпромбанк", имеет связи с Кремлем. В обоих фирмах Ермак до сих пор является соучредителем.

В частности, зарегистрировал компанию "Интерпромфинанс Украина" для оптовой торговли. Фирму "М.Е.П" - которая сначала занималась общественным питанием, а затем переквалифицировалась на бухгалтерские услуги и консалтинг.

Также журналисты вспоминают о фирме "Медийная группа европейского партнерства", которую создавали для "Интерпромфинанса" Емануилова и та специализировалась на ведении коммерческой деятельности.

Впоследствии компания меняет название на "Международное агентство по вопросам собственности", ее руководителем становится Ермак. В 2018 году фирма получает современное название и переквалифицируется на производство теле- и кинофильмов. Тогда же Емануилов исчезает из числа бенефициаров.

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Политика

Андрей Ермак говорит, что "искренне дружит" с Владимиром Зеленским. Они познакомились 10 лет назад на телеканале "Интер". Тогда юридическая компания Ермака предоставляла услуги канала, а генпродюсером "Интера" в 2010-2011 годах был Зеленский.

В течение трех созывов Верховной Рады - с 2007 до 2014 года - Ермак был помощником нардепа- "регионала" Эльбруса Тедеева на общественных началах. Тадеев голосовал за "диктаторские законы" 16 января. Голосовал за ратификацию Харьковских соглашений, которые продлевали срок пребывания военной базы России в Севастополе на 25 лет.

В 2010 году Ермак был доверенным лицом Арсения Яценюка на 216 округе в Киеве во время выборов президента. Также новый глава ОПГ имеет отношения и с другим "фронтовиком" - руководителем "Сбербанка" Андреем Пишным. Они вместе являются учредителями ОО "Відчуй", которая помогает людям с проблемами слуха.

Едва ли не впервые публично рядом с кандидатом в президенты Зеленским Ермак появился на сцене НСК "Олимпийский" во время дебатов с Порошенко.

Коммуникатор с Кремлем и США

Ермак координировал возвращение в Украину Олега Сенцова, Александра Кольченко, Романа Сущенко, Николая Карпюка, Павла Гриба, Владимира Балуха и других пленников Кремля.

Непублично вел переговоры об обмене пленными с августа.

"Медведчук нас явно не устраивал. И Зеленский попросил Путина назвать своего представителя, а мы назовем своего. Путин сказал, что это будет Козак. А Зеленский отметил Ермака", - рассказал очевидец разговора двух президентов.

С тех пор Ермак стал главным переговорщиком с РФ. Кроме того, он несколько раз ездил с министром иностранных дел Пристайко на "минские переговоры", готовя встречу "нормандской четверки".

Параллельно с этим Ермак начал закрывать на себе неформальную коммуникацию с американцами, которую никак не согласовывал ни с МИД, ни с посольством Украины в США.

Например, Ермак мог себе позволить попросить у спецпредставителя Госдепа Курта Волкера телефон адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, сам ему позвонить и назначить тайную встречу в Мадриде.

Как рассказывают собеседники в МИД, когда Пристайко узнал о таких дипломатические экспромтах Ермака, то был слегка шокирован.

"Ермак пришел из бизнеса, он думает, что здесь можно, как и там, обо всем договориться и порешать.

Но он с первой же попытки попал в ловушки, которые ему расставили. И американцы с Джулиани, и русские с Козаком. Москва постепенно втягивает Ермака в переговоры, выдает нам людей, а сама думает, как снять блокаду и всунуть нам Донбасс ", - говорит один из предшественников Ермака.

Вместе с руководителем Офиса Зеленский выбирает и стратегию своей политики. Вместо "турборежима" наступит эпоха плавных изменений и тихих договоренностей, пишут журналисты.

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11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента. На его место назначил своего помощника Андрея Ермака.

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