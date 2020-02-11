Богдана уволили. Кто будет руководить Офисом президента

Богдан руководил ОП восемь месяцев.

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента.

Соответствующий указ издан 11 февраля.

Вторым указом руководителем ОП назначен Андрей Ермак.

"Назначить Ермака Андрея Борисовича руководителем Офиса президента Украины", - говорится в тексте.

Из сообщений СМИ, Ермак ведет переговоры с россиянами. Он с мая прошлого года был помощником Зеленского.

48-летний Андрей Ермак является основателем Garnet International Media Group и продюсером нескольких фильмов.

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Во вторник Офис президента Владимира Зеленского опубликовал очередное видео одного рабочего дня. На нем показано, как президент приходит на заседание фракции "Слуга народа".