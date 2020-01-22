СМИ рассказали о ссорах на Банковой

Богдан с Ермаком визжат друг на друга на ровном месте, пишут журналисты

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан находится в конфликте с помощником президента Андреем Ермаком.

Об этом пишет "Українська правда", ссылаясь на источники в Зе! Команде.

Отсутствие Богдана на церемонии прощания с погибшими в Иране стала следствием конфликта с Ермаком, пишут журналисты.

Якобы глава ОП, согласовывая детали мероприятия, разместил внештатного советника президента во второй ряд - за спинами спикера, президента и премьера. Где тому полагалось бы быть, согласно дипломатическому протоколу.

Однако Ермак, который отвечал за решение "иранского кризиса" и приложил усилия для того, чтобы погибшие вернулись домой, считал, что Богдан поступает несправедливо. О чем и заявил президенту.

Президент Владимир Зеленский вступился за своего помощника. Глава ОПУ на это сказал: "Тогда не приду я". И таки не пришел.

Эта мелкая ссора, как рассказывают очевидцы жизни нынешней правящей верхушки, не является эпизодической. Неприятие двумя Андреями друг друга переросло в перманентный бытовой конфликт.

Также журналисты пишут, что Ермак встал на защиту Кличко. При этом Богдан был драйвером смещение мэра столицы. Ермак убедил Зеленского, что Кличко трогать не стоит и к осени 2020 года о выборах в Киеве лучше вообще не думать.

В команде президента рассказывают, что руководитель Офиса президента сразу был против увольнения Алексея Гончарука с поста премьера. Ермак не поддержал открыто отставку. Но заставил Зеленского хотя бы оценить такую возможность.

"Мы как-то сидели за одним столом с президентом, Богданом, Ермаком и другими. И это невозможно было выдержать. Они друг друга стебут, посылают, как старая сварливая пара. В такой атмосфере работать невозможно", - рассказал один из собеседников из высшего эшелона власти.

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"Да они визжат друг на друга на ровном месте! Причем Ермак может незаметно провоцировать Богдана. А вы Иосифовича знаете - его и провоцировать не надо", - добавляет влиятельный член Зе! Команды.

"Как нарастил влияние Ермак? Проблема в том, что на самом деле он вместе с Шефиром ничего особенно в Офисе и не делает. Богдан сидит в своем кабинете, дрючит депутатов, звонит министрам и за весь день раза три-четыре поднимается к Зеленскому. А Ермак и Шефир на четвертом этаже живут (на 4-м этаже Офиса расположен кабинет президента. - Ред.)", - объясняет собеседник.

Журналисты напоминают, что Ермак ведет переговоры с Москвой.

"Россияне после президентских выборов искали выходы на всех, на кого могли. Даже на Авакова выходили. Вышли и на Ермака. А тот сходил к Зеленскому, получил добро и начал говорить с россиянами", - рассказывает собеседник.

Главная задача Ермака - договориться с россиянами - по самому определению маловероятна, пишет СМИ.

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