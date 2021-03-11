Ермак мылил глаза послам стран G20 - ЦПК

Есть заявления, а есть реальность, говорят в ЦПК. Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак мылил глаза послами стран "Большой двадцатки" об успехах в борьбе с коррупцией, внедрения судебной реформы и деолигархизацию. Об этом заявил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"1. Генпрокурорк Зеленского 5-й месяц блокирует подозрения по Приватбанку в ключевом эпизоде на 10 миллиардов гривен.

2. Генпрокурор Зеленского полгода блокирует передачу "Роттердама+" в суд (убытки 39 миллиардов гривен).

3. 4-й месяц Зеленский, Ермак и Венедиктова отмазывают Татарова, используя подконтрольные суды, ГБР и ОГП.

4. Парламентское большинство Зеленского в первом чтении проголосовала за законопроект, который отдает зашкваренной ВРП определяющее влияние на назначение 2 тысяч судей.

5. Представленная Зеленским в Раду судебная "реформа" состоит в бетонировании влияния судебной мафии из-за сохранения действующей ВРП", - написал активист в Facebook.

Шабунин заявил, что Ермак "в очередной раз пытается одурачить" послов.

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Коррупция является значительным препятствием для экономического роста Украины, сказала временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин. 5 марта США ввели санкции против олигарха Игоря Коломойского. Ему и его семье запретили въезд в страну. После этого Офис президента заявил о деолигархизации.