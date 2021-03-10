Коррупция является значительным препятствием для Украины - США

Коррупция является значительным препятствием для экономического роста Украины. Об этом сказала в видеообращении временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин на Киевском форуме в среду.
"Как подтвердила администрация президента Байдена, Соединенные Штаты Америки остаются быть верными Украине, как одному из ближайших партнеров и друзей. Мы продолжаем нашу работу во всех направлениях отношений", - сказала Квин.
Она заявила о роли США в урегулировании конфликта на Донбассе и борьбе с коррупцией. "Которая является значительным препятствием для всестороннего экономического роста и евроатлантической интеграции Украины", - сказала американский дипломат.
"Выполняя эти приоритетные задачи, президент Зеленский столкнулся с проблемами. Относительно процесса достижения мира, попытки Украины оживить переговоры, которые были заблокированы российской неуступчивостью.
Касательно борьбы с коррупцией, мы стали свидетелями противодействия со стороны влиятельных монопольных кругов, стремящихся подорвать независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры Украины. Пытаясь избежать ответственности за свое коррупционное поведение.
Эти влиятельные монопольные круга также проводят широкую кампанию дезинформации, направленную на дискредитацию реформ в Украине и ее курса на запад.
Несмотря на проблемы, обнадеживает тот факт, что некоторые ключевые реформы продвигаются вперед. Ожидается, что земельная реформа будет осуществлена этим летом. Впервые создав рынок земли, который поможет раскрыть огромный сельскохозяйственный потенциал Украины", - заявила Квин.
Также американский дипломат вспомнила о реформе СБУ и обещании Зеленского провести комплексную судебную реформу.
"Судебная реформа - необходимый шаг для уменьшения коррупции в Украине", - сказала Квин.
Дипломат заявила о широкой двухпартийной поддержке США и помощь Украине в борьбе против российской агрессии.
"Мы и дальше будем сотрудничать с Украиной, чтобы продвигать вперед ее евроатлантические стремления и строить зажиточное будущее для всех украинцев", - обратилась Квин.
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