Коррупция является значительным препятствием для Украины - США

Американский дипломат вспомнила об обещании президента Украины Зеленского провести судебную реформу. Фото: @usdos.ukraine

Коррупция является значительным препятствием для экономического роста Украины. Об этом сказала в видеообращении временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин на Киевском форуме в среду.

"Как подтвердила администрация президента Байдена, Соединенные Штаты Америки остаются быть верными Украине, как одному из ближайших партнеров и друзей. Мы продолжаем нашу работу во всех направлениях отношений", - сказала Квин.

Она заявила о роли США в урегулировании конфликта на Донбассе и борьбе с коррупцией. "Которая является значительным препятствием для всестороннего экономического роста и евроатлантической интеграции Украины", - сказала американский дипломат.

"Выполняя эти приоритетные задачи, президент Зеленский столкнулся с проблемами. Относительно процесса достижения мира, попытки Украины оживить переговоры, которые были заблокированы российской неуступчивостью.

Касательно борьбы с коррупцией, мы стали свидетелями противодействия со стороны влиятельных монопольных кругов, стремящихся подорвать независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры Украины. Пытаясь избежать ответственности за свое коррупционное поведение.

Эти влиятельные монопольные круга также проводят широкую кампанию дезинформации, направленную на дискредитацию реформ в Украине и ее курса на запад.

Несмотря на проблемы, обнадеживает тот факт, что некоторые ключевые реформы продвигаются вперед. Ожидается, что земельная реформа будет осуществлена ​​этим летом. Впервые создав рынок земли, который поможет раскрыть огромный сельскохозяйственный потенциал Украины", - заявила Квин.

Также американский дипломат вспомнила о реформе СБУ и обещании Зеленского провести комплексную судебную реформу.

"Судебная реформа - необходимый шаг для уменьшения коррупции в Украине", - сказала Квин.

Дипломат заявила о широкой двухпартийной поддержке США и помощь Украине в борьбе против российской агрессии.

"Мы и дальше будем сотрудничать с Украиной, чтобы продвигать вперед ее евроатлантические стремления и строить зажиточное будущее для всех украинцев", - обратилась Квин.