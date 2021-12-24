Ермак говорил с советником Байдена по нацбезопасности о российских войсках на границе

Ермак созвонился с Салливаном. Фото: Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком о российских войсках на границе Украины.

Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности США на сайте Белого дома 23 декабря.

"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан сегодня поговорил с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Они обсудили свои общие опасения и общий подход к наращиванию военных сил России у границы с Украиной", - сказала спикер совета Эмили Горне.

Салливан приветствовал заявление ОБСЕ о "твердой решимости" украинских войск и возглавляемых Россией боевиков полностью соблюдать режим прекращения огня с июля 2020 года.

"Он подчеркнул непреклонную преданность США суверенитету и территориальной целостности Украины", – добавила Горне.

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Ермак прокомментировал разговор в Twitter. Сказал, что в разговоре речь шла о двусторонней повестке дня, вопросе безопасности и ситуации вокруг Украины.

"Обсудили дальнейшие шаги по достижению мира", - написал Ермак.

20 декабря министерство иностранных дел России опубликовало предложения к НАТО по так называемым "гарантиям безопасности". Среди прочего там есть требование отказать Украине в перспективе вступления в Альянс. США в свою очередь готовятся представить Кремлю перечень обеспокоенности действиями России. Так администрация президента США Джо Байдена намерена ответить на требование РФ относительно "гарантий безопасности".