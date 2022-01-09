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Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым

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Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Янукович с Азаровым находятся в розыске. Фото: Reuters

Беглецы, бывшие президент Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров пользуются тем, что в Украине до сих пор не состоялась судебная реформа.

Об этом Gazeta.ua сказал политтехнолог Виталий Бала.

"Проблема в том, что до сих пор идут только разговоры о судебной реформе. Вроде бы начиналась при Порошенко, но реально не завершена.

Власти сегодня демонстрируют, что за деньги можно решить любые дела в судах. Решения судов при нынешнем руководстве дали надежду предшественникам, что они могут решить свои проблемы. Есть часть судей, которых назначили в их времена, и с которыми те могут найти общий язык.

Сейчас в системе управления страной – хаос, институции в определенной степени парализованы. В такой ситуации предшественники могут решить свои вопросы", - говорит эксперт.

Виталий Бала сомневается, что Янукович с Азаровым окажутся в тюрьме. А вернуться в Украину могут тогда, когда получат от власти сигнал об "иммунитете". "Но риторика Зеленского, в частности касательно Майдана, не дает им оснований вернутся", - отметил.

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Понятие государственной измены следует определить отдельным законом, считает эксперт.

"В ситуации войны с Россией, которая идет восьмой год. Чтобы были четко понятны нормы. Никаких двойных толкований. Например, закон назвать об антигосударственной деятельности. Где прописать, что такое коллаборационизм, сепаратизм, информационная безопасность. Чтобы не было российской пропаганды на телевидении. Или вносить изменения в Уголовный кодекс", - объяснил.

"Сейчас даже появилась печальная шутка: если не могут в чем-то обвинить – обвиняют в госизмене. В мире топ-чиновников сажают за коррупцию, превышение полномочий", - говорит Бала.

Судебная и налоговая реформы являются важнейшими для развития страны, говорит эксперт.

"Правильные налоги, стимулирующие людей и суды, которые могут защитить частную собственность – лучший путь, чтобы развивался бизнес, в Украину приходили деньги", - отметил.

5 января Киевский апелляционный суд вернул уголовное производство с жалобой Януковича на приговор по делу о госизмене в Оболонский районный суд города Киева.

В декабре прошлого года Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску Януковича к Верховной Раде относительно его отстранения от должности.

Следом за Януковичем иск в ОАСК на СБУ и СНБО подал Азаров.

В 2019 году суд заочно признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Тюремный срок начнут отсчитывать после ареста. Азарова заочно арестовали по подозрению в госизмене в октябре прошлого года.

Оба находятся в розыске. После Революции достоинства сбежали в Россию.

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09
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