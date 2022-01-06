Дело Януковича о госизмене вернули в суд первой инстанции

Янукович продолжает судиться с Украиной. Фото: Украинская правда

Киевский апелляционный суд вернул уголовное производство вместе с апелляционной жалобой осужденного за госпредательство президента-беглеца Виктора Януковича в Оболонский районный суд Киева.

Дело вернули в суд, который и выносил приговор, для выполнения требований Уголовного процессуального кодекса Украины, сообщила пресс-служба апелляционного суда.

Речь идет о требованиях ч. 3 ст. 400 УПК, которая предусматривает, что суд возобновляет срок на апелляционное обжалование при условии предоставления обвиняемым подтверждения наличия уважительных причин и направляет апелляционную жалобу вместе с материалами уголовного производства в суд апелляционной инстанции.

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24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным по статье "Государственная измена" и заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы.