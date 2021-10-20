Азарова арестовали по делу о государственной измене

Экс-премьера-беглеца Николая Азарова заочно арестовали по подозрению в государственной измене. Фото: УНИАН

Экс-премьера-беглеца Николая Азарова заочно арестовали по подозрению в государственной измене по предварительному сговору группы лиц.

Такое решение 20 октября вынес Печерский райсуд Киева, сообщает Государственное бюро расследований.

"Установили, что содержание и условия Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины были навязаны президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины накануне их подписания в Москве 21 апреля 2010 года. Бывший премьер-министр Украины сознательно обеспечил визирование и согласование проекта документов уполномоченными должностными лицами. Таким образом он способствовал реализации интересов РФ на всех стадиях согласования проекта Соглашения и его имплементации", - говорится в сообщении.

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Следователи ГБР получили оригиналы документов, свидетельствующие о целенаправленных действиях Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства. В дальнейшем такие действия способствовали оккупации Крыма Российской Федерацией.

Эти поступки осуществляла по предварительному сговору группа лиц с тогдашним президентом Виктором Януковичем, которому также сообщили о подозрении в этом уголовном производстве и объявили в розыск.

7 октября следственная судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая заочно арестовала президента-беглеца Виктора Януковича в деле о присвоении "Межигорье". В случае задержания его должны в течение 48 ч доставить в суд для взятия под стражу или избрания более мягкой меры пресечения.