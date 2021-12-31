Азаров подал иск в ОАСК вслед за Януковичем

Суд решает об открытии дела по иску Азарова. Фото: ТАСС

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров подал иск на СБУ и СНБО

Об этом идет речь на сайте ОАСК.

"Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск в Службу безопасности Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины. Истецом указан Николай Азаров", — говорится в заявлении.

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Азаров хочет, чтобы СБУ сняли с него секции. Кроме этого, он просит суд признать противоправным бездействие СНБО Украины по неприятию Решения об отмене санкций в отношении него.

Суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, что ДБР объявило о подозрении Азарову по статье "Государственная измена" за соглашение о пребывании российского Черноморского флота в Украине.

У Азарова заявили, что никакого подозрения не получали.