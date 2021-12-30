Суд открыл дело по иску Януковича против Верховной Рады

Заседание по иску Януковича назначено на 16 февраля 2022 г. Фото: РБК

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл дело по иску экспрезидента Виктора Януковича в Верховную Раду.

Об этом сообщила представитель Совета в Конституционном суде Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

"Окружной административный суд г. Киева открыл производство по иску В.Януковича к Верховной Раде Украины в споре о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента", — сообщила Совгиря.

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Суд назначил рассмотрение дела по вызову сторон на 16 февраля 2022 г. в 10:15.

Янукович просит установить отсутствие у Верховной Рады компетенции (полномочий) на принятие актов о самоустранении Президента Украины.

В определении суда указано, что адресом для переписки с Януковичем является город Ростов-на-Дону в России.

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Тюремный срок будут отсчитываться после ареста.