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понедельник, 12 июля 2021 11:18

"Думайте, что делаете" - Разумков предупредил депутатов перед отпусками

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&quot;Думайте, что делаете&quot; - Разумков предупредил депутатов перед отпусками
Уголовная ответственность является основанием для того, чтобы депутат потерял свой мандат, сказал Разумков. Фото: Андрей Нестеренко, rada.gov.ua

После скандала с ДТП с участием народного депутата Александр Юрченко парламенту надо подумать, как "очищаться". Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на согласительном совете в понедельник.

"Хотел бы сосредоточить внимание на действиях некоторых наших коллег. К сожалению, на прошлой неделе мы увидели очередной скандал с народным депутатом. С управлением в нетрезвом состоянии автомобилем, совершении ДТП.

Вы знаете, закон должен быть один для всех. Мне очень жаль, что сегодня в украинском законодательстве нет нормы, которая бы действительно могла бы очищать Верховную Раду от таких поступков и действий таких коллег", - заявил спикер.

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"Нам надо поработать в этом плане и возможно внести соответствующие изменения.

Параллельно с этим всем напоминаю, что уголовная ответственность и решение суда по уголовному приговору является основанием для того, чтобы народный депутат потерял свой мандат. Это надо помнить и не только из-за мандата.

Давайте будем откровенны, нас избирали люди, давайте так, чтобы нам не стыдно было им в глаза смотреть. Ни в округах, ни на отдыхе.

Обращаюсь ко всем коллегам, у нас приближается работа в регионах и отпуска. Пусть каждый сначала думает, что он делает. Чтобы потом не краснела вся Верховная Рада и в целом власть. Потому что мы все здесь власть. Еще раз вам повторяю об этом", - сказал Разумков.

Народный депутат от "Голос" Ярослав Железняк сообщил в Telegram о последней пленарной неделе. Далее, по его словам, будут внеочередные заседания парламент 23 августа относительно "Крымской платформы" и на День Независимости.

8 июля Юрченко на Ford Mustang задним ходом выезжал с парковки отеля во Львове и въехал в Volkswagen Jetta, затем напал на водителя, по сообщению СМИ.

Нардеп Гео Лерос опубликовал фото протокола об административном правонарушении и вывода медосмотра о наркотическое опьянение.

В сентябре прошлого года НАБУ сообщило о взяточничестве нардепа. Высший антикоррупционный суд взял Юрченко под стражу с альтернативой внесения залога в более 3 млн грн. Впоследствии нардеп вышел под залог.

Александр Юрченко баллотировался в Верховную Раду в 2019 году по округу в Голосеевском районе Киева от партии "Слуга народа".

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