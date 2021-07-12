"Думайте, что делаете" - Разумков предупредил депутатов перед отпусками

Уголовная ответственность является основанием для того, чтобы депутат потерял свой мандат, сказал Разумков. Фото: Андрей Нестеренко, rada.gov.ua

После скандала с ДТП с участием народного депутата Александр Юрченко парламенту надо подумать, как "очищаться". Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на согласительном совете в понедельник.

"Хотел бы сосредоточить внимание на действиях некоторых наших коллег. К сожалению, на прошлой неделе мы увидели очередной скандал с народным депутатом. С управлением в нетрезвом состоянии автомобилем, совершении ДТП.

Вы знаете, закон должен быть один для всех. Мне очень жаль, что сегодня в украинском законодательстве нет нормы, которая бы действительно могла бы очищать Верховную Раду от таких поступков и действий таких коллег", - заявил спикер.

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"Нам надо поработать в этом плане и возможно внести соответствующие изменения.

Параллельно с этим всем напоминаю, что уголовная ответственность и решение суда по уголовному приговору является основанием для того, чтобы народный депутат потерял свой мандат. Это надо помнить и не только из-за мандата.

Давайте будем откровенны, нас избирали люди, давайте так, чтобы нам не стыдно было им в глаза смотреть. Ни в округах, ни на отдыхе.

Обращаюсь ко всем коллегам, у нас приближается работа в регионах и отпуска. Пусть каждый сначала думает, что он делает. Чтобы потом не краснела вся Верховная Рада и в целом власть. Потому что мы все здесь власть. Еще раз вам повторяю об этом", - сказал Разумков.

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