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понедельник, 15 марта 2021 12:26

Дубинского выгнали из партии "Слуга народа"

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Дубинского выгнали из партии &quot;Слуга народа&quot;
Дубинский избирался в парламент от партии "Слуга народа" по округу в Киевской области. Фото: @sluganarodu.officia

Народного депутата Александра Дубинского, против которого США ввели санкции, исключили из членов партии "Слуга народа". Об этом политсила сообщила в понедельник.

"За нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии", - говорится в распоряжении председателя партии Александра Корниенко.

В СН объяснили: 14 марта было созвано собрание (конференцию) Киевской областной партийной организации для переизбрания руководящих органов. На собрании новым руководителем избрали народного депутата Андрея Мотовиловца.

В то же время 14 марта Дубинский опубликовал видеообращение, из которого стало известно, что по инициативе нардепа в этот же день было проведено какое-то мероприятие, где приняли решение о переизбрании председателя и избрании членов политического совета Киевской областной организации.

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"Однако рассмотрение вопроса об избрании председателя структурного образования партии "Слуга народа" невозможно без предварительного утверждения председателем партии и согласования головами Политсовета и Национального совета громад - в соответствии с пунктами Устава. Такими своими действиями Александр Дубинский грубо нарушил требования Устава.

Кроме этого, действия Дубинского касательно проведения конференции с грубым нарушением требований Устава дискредитируют партию "Слуга народа", - говорится в заявлении.

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