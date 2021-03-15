Дубинского выгнали из партии "Слуга народа"

Дубинский избирался в парламент от партии "Слуга народа" по округу в Киевской области. Фото: @sluganarodu.officia

Народного депутата Александра Дубинского, против которого США ввели санкции, исключили из членов партии "Слуга народа". Об этом политсила сообщила в понедельник.

"За нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии", - говорится в распоряжении председателя партии Александра Корниенко.

В СН объяснили: 14 марта было созвано собрание (конференцию) Киевской областной партийной организации для переизбрания руководящих органов. На собрании новым руководителем избрали народного депутата Андрея Мотовиловца.

В то же время 14 марта Дубинский опубликовал видеообращение, из которого стало известно, что по инициативе нардепа в этот же день было проведено какое-то мероприятие, где приняли решение о переизбрании председателя и избрании членов политического совета Киевской областной организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд

"Однако рассмотрение вопроса об избрании председателя структурного образования партии "Слуга народа" невозможно без предварительного утверждения председателем партии и согласования головами Политсовета и Национального совета громад - в соответствии с пунктами Устава. Такими своими действиями Александр Дубинский грубо нарушил требования Устава.

Кроме этого, действия Дубинского касательно проведения конференции с грубым нарушением требований Устава дискредитируют партию "Слуга народа", - говорится в заявлении.

Новость дополняется.