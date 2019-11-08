Дубилет попросил госохрану

Дубилет координирует проект по борьбе с теневым алкоголем. Фото: kmu.gov.ua

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет попросил в Управления государственной охраны предоставить ему охрану.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Сейчас вокруг меня вдруг появилось две зоны напряжения.

Во-первых, я координирую проект по борьбе с теневым алкоголем. Это - огромный и дикий рынок. Надеюсь, что мы сможем показать здесь результаты и добавить в украинский бюджет 5-10 млрд грн в год, а украинцы станут меньше травиться и умирать.

Во-вторых, я один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности. Мы сейчас делаем перезагрузку власти по всем государственным органам, предприятиям, учреждениям. Почему некоторые стороны считают, что у меня или моих коллег могут быть рычаги влияния на конкурсную комиссию.

Эх, еще недавно я ездил исключительно на Uber, а тут такое. Но надеюсь, что это явление временное", - заявил Дубилет.

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Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.