Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами

Президент Владимир Зеленский отдыхает на горнолыжном курорте "Буковель" вместе с руководителем Офиса Андреем Ермаком. Фото из застолья публиковали СМИ.

Зеленский назначил Ермака руководителем ОП в феврале прошлого года. Тот заменил в должности Андрея Богдана, бывшего адвоката олигарха Игоря Коломойского.

С того времени Ермак повсюду сопровождает президента – на официальных мероприятиях и в частной обстановке. Посещает с Зеленским концерты, отмечает день рождения в государственной резиденции, ходит на пиво.

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В сети появился фотоколлаж о неразлучности чиновников.

"Он пришел со мной, и уйдет со мной", – говорил Зеленский.

В соцсетях создают мемы о неразлучности чиновников. Gazeta.ua собрала самые интересные.

Андрей Ермак изолировал Владимира Зеленского от внешних влияний, пытается его контролировать, рассказал Gazeta.ua бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк.