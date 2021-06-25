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пятница, 25 июня 2021 13:02

"Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского

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&quot;Кто реально управляет Украиной?&quot; - сети всколыхнуло интервью Зеленского
Зеленский с Ермаком на заседании СНБО, июнь 2021 года. Фото: president.gov.ua

Вчера на телеканале "1+1" олигарха Игоря Коломойского вышло интервью с президентом Владимиром Зеленским. В нем глава государства говорит, что к руководителю Офиса Андрея Ермака "у СБУ ноль вопросов". "Он пришел со мной, он уйдет со мной", - заявил Зеленский.

Интервью комментируют пользователи Facebook.

Михаил Басараб, политолог

"Такое впечатление, что вчерашнее интервью Зеленского было задумано только для того, чтобы комплексно "отмазать" и укрепить Ермака. Даже ценой личных потерь. Так выглядело, по крайней мере.

Тема руководителя офиса звучала несколько раз. Президент дал понять, что они вдвоем - одно целое. "Вагнеровцы" до вчера висели дамокловым мечом именно над Ермаком.

Представьте себе теперь, каково реальное влияние Ермака и чем это грозит государству. Кто реально управляет Украиной?!"

Журналист Михаил Ткач назвал шуткой дня цитату Зеленского "Я пришел менять страну, а не договариваться со всеми"

Денис Бигус, журналист

"Как жаль Белингкет. Полгода снимать, а потом главный фигурант просто говорит "а, да это я все слил Лукашенко"

Сергей Руденко, публицист

"Деолигархизация на 1 + 1. Так их, Зеленский, так их)))). Банду геть!"

Виктор Бобыренко, политический эксперт

"Зеленский в интервью Мосийчук:

- Мы не можем быть такой демократией, как в старой Европе. У нас нет времени.

Опа! Это закидывание удочки на тему закручивания гаек. Нет времени, надо быстро сделать людей счастливыми.

И тут же, Мосейчук:

- Вы хотите пойти на второй срок?

- Я? Не от меня зависит. Это выбор людей.

А мы предупреждали, что именно так и будет.

И я уже себе представляю. Люди (от которых что-то вроде зависит) равными колоннами, радостные и со слезами счастья идут в Офис президента и просят просят его идти на второй срок:

- Не аставь нас, атец радной. Не брасай.

Учительниц меняют шахтеры, шахтеров - труженики села. А там и студентов подтянут.

Так представляет Ермак"

"Татаров на страже изменений", - иронизирует журналист Сергей Гришин.

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Зеленский: "Господин Ермак - реально мощный менеджер и не на словах, блаблабла, а реальный патриот Украины, который очень много работает, 24/7 только ради Украины.

Он пришел со мной, он уйдет со мной. И не будет оставаться на любых должностях".

Такой менеджер и патриот, что сорвал дело "вагнеровцев" (а оно таки было, как подтвердил гарант) и может полностью привести Зеленского под дело о государственной измене или превышение служебных полномочий.

Такой менеджер, что США посылает его на три буквы прямо по телефону.

Такой патриот, что спит и мечтает порешать все с Козаком и купить новый мерседес.

Такой бла-бла-бла, что обсудил себя бездарями типа Подоляка и Арестовича.

Мы помним, что Ермак пристал уже после победы как репей. А ковали победу Зеленского Андрей Богдан и Дмитрий Разумков"

А проект "Рагу.лі" опубликовал фотографию.

29 июля в Беларуси задержали 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер". 14 августа стало известно, что их выдали Москве.

Через четыре дня журналист Юрий Бутусов заявил в Facebook, что украинские спецслужбы вели операцию по розыску и задержанию боевиков, причастных к сбитию малайзийского боинга, жертвами которого стали 298 гражданских и украинского самолета Ил-76, когда погибли 49 военных. По версии журналиста, срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации от ближайшего окружения Зеленского. Отложить операцию якобы попросил Ермак.

В ответ руководитель ОП заявил о "спланированной дезинформационной кампании".

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила об открытии трех уголовных производств. В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о создании временной следственной комиссии касательно возможных противоправных действий должностных лиц. И.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что дело активно расследуется, происходят допросы.

В марте этого года народные депутаты вышли к трибуне с баннером "Требуем расследования государственной измены в окружении президента".

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