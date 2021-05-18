Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского

У Зеленского нет скамьи запасных для расстановки кадров. Фото: Reuters

Премьер-министра Дениса Шмыгаля не будут увольнять до конца года, а министр внутренних дел Арсен Аваков может пересидеть еще несколько премьеров. Об этом Gazeta.ua сказал политолог Виктор Небоженко.

"Меняют часть министров, чтобы списать на них неудачи.

Когда государственный секретарь США Блинкен приезжал в Украину, то поднимал вопрос кризиса корпоративного управления. Крупные государственные монополии, такие как Укрзализныця, оказались без политической ответственности. Чтобы не происходило, наблюдательный совет не несет ответственности, руководитель УЗ и министр инфраструктуры тоже.

Коррупционные риски в Минздраве больше, чем в других министерствах. Президента Зеленского окружают финансово-промышленные и лоббистские группы. Требуют снятия Степанова, потому что хотят сесть на потоки. Борьба с коронавирусом продлится долгие годы. А это закупки вакцин, оборудования. Степанову говорят: "Посидел, заработал немного - уходи. Дай заработать другим". Возможно заведут уголовное дело. Придет другая группа, которая сядет на потоки. А через год ее страшно раскритикуют и придет новый министр. Зеленского активно используют те, кто заработают на коррупции", - говорит политолог.

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Президент оставит премьера Шмыгаля на работе по крайней мере до нового года, позволяет ему сменить ряд министров.

"Чтобы показать обществу - Кабмин работает. Авакова не будут увольнять", - говорит эксперт. Предполагает - возможно уволят министра юстиции Дениса Малюську.

Аваков - как вечный министр, может пересидеть еще трех премьеров. При этом другие чиновники "суетятся как в метро - проехали остановку и ушли".

Шмыгалю удается удержаться на должности за счет дружбы Зеленского с олигархом Ахметовым, говорит Виктор Небоженко.

Отставки министров не скажутся на рейтинге Зеленского.

"Рейтинг стабилизировалось. Зеленский имеет ядро 20%, которые изменяться до начала избирательной кампании не будут. Сейчас у Зеленского самый высокий рейтинг", - говорит политолог и называет проблему президента и офиса во главе с Ермаком - отсутствие за два года серьезной скамьи запасных во властной команде.

18 мая Верховная Рада уволила трех министров - инфраструктуры Владислава Криклия, развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и здравоохранения Максима Степанова. Увольнение трех поддержали фракции "Слуга народа", "Европейская солидарность", группы "Партия "За будущее" и "Доверие". "Голос" за отставку Криклия не голосовал.