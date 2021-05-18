 
Ексклюзивы
1/5
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Просмотров: 135
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Просмотров: 459
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
1 Просмотров: 99
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1944
Сын полицейского сбил прохожую и бросил умирать: новый поворот в деле
Сын полицейского сбил прохожую и бросил умирать: новый поворот в деле
Просмотров: 486
"Никто не будет создавать запасов, будем жить одним днем" - что происходит с ценами на бензин
"Никто не будет создавать запасов, будем жить одним днем" - что происходит с ценами на бензин
Просмотров: 495
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
Просмотров: 243
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Просмотров: 207
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
5 Просмотров: 1323
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
1 Просмотров: 549
Фото
Все фото
6
4
4
11
4
В сети появилось видео &quot;штурма&quot; дома Кличко
В сети появилось видео "штурма" дома Кличко
Сожжение Рады драконом: нардепка удивила вышивкой на одежде
Сожжение Рады драконом: нардепка удивила вышивкой на одежде
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
&quot;Аваков - черт. Но не только он&quot; - Антоненко
"Аваков - черт. Но не только он" - Антоненко
Экс-нардепа подозревают в организации обстрела &quot;телеканала Медведчука&quot;
Экс-нардепа подозревают в организации обстрела "телеканала Медведчука"
Видео
Все видео
Медведчук не приближенный к Путину, он шестерка - Bihus.info
Медведчук не приближенный к Путину, он шестерка - Bihus.info
"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
"Я вам не Черновецкий" - Кличко обратился к "последователям Януковича"
"Я вам не Черновецкий" - Кличко обратился к "последователям Януковича"
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Я жив и скоро вернусь - пропавший судья Чаус обещает дать показания
Я жив и скоро вернусь - пропавший судья Чаус обещает дать показания
Интервью
1/5
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Просмотров: 45
Она начинается, когда человек не получает этого - как бороться с зависимостью детей от игр
Она начинается, когда человек не получает этого - как бороться с зависимостью детей от игр
Просмотров: 72
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 198
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Просмотров: 252
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 594
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
18 мая 2021
Просмотров: 117
Не запити б
У жовтні я святкував день народження. Запросив колег. Першим прийшов заступник головного редактора. Дістав пляшку віскі і став виголошувати промову. ...
вторник, 18 мая 2021 19:17

Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского

  Комментировать
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
У Зеленского нет скамьи запасных для расстановки кадров. Фото: Reuters

Премьер-министра Дениса Шмыгаля не будут увольнять до конца года, а министр внутренних дел Арсен Аваков может пересидеть еще несколько премьеров. Об этом Gazeta.ua сказал политолог Виктор Небоженко.

"Меняют часть министров, чтобы списать на них неудачи.

Когда государственный секретарь США Блинкен приезжал в Украину, то поднимал вопрос кризиса корпоративного управления. Крупные государственные монополии, такие как Укрзализныця, оказались без политической ответственности. Чтобы не происходило, наблюдательный совет не несет ответственности, руководитель УЗ и министр инфраструктуры тоже.

Коррупционные риски в Минздраве больше, чем в других министерствах. Президента Зеленского окружают финансово-промышленные и лоббистские группы. Требуют снятия Степанова, потому что хотят сесть на потоки. Борьба с коронавирусом продлится долгие годы. А это закупки вакцин, оборудования. Степанову говорят: "Посидел, заработал немного - уходи. Дай заработать другим". Возможно заведут уголовное дело. Придет другая группа, которая сядет на потоки. А через год ее страшно раскритикуют и придет новый министр. Зеленского активно используют те, кто заработают на коррупции", - говорит политолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 10 скандалов, которые случились за два года президентства Зеленского

Президент оставит премьера Шмыгаля на работе по крайней мере до нового года, позволяет ему сменить ряд министров.

"Чтобы показать обществу - Кабмин работает. Авакова не будут увольнять", - говорит эксперт. Предполагает - возможно уволят министра юстиции Дениса Малюську.

Аваков - как вечный министр, может пересидеть еще трех премьеров. При этом другие чиновники "суетятся как в метро - проехали остановку и ушли".

Шмыгалю удается удержаться на должности за счет дружбы Зеленского с олигархом Ахметовым, говорит Виктор Небоженко.

Отставки министров не скажутся на рейтинге Зеленского.

"Рейтинг стабилизировалось. Зеленский имеет ядро 20%, которые изменяться до начала избирательной кампании не будут. Сейчас у Зеленского самый высокий рейтинг", - говорит политолог и называет проблему президента и офиса во главе с Ермаком - отсутствие за два года серьезной скамьи запасных во властной команде.

18 мая Верховная Рада уволила трех министров - инфраструктуры Владислава Криклия, развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и здравоохранения Максима Степанова.

Увольнение трех поддержали фракции "Слуга народа", "Европейская солидарность", группы "Партия "За будущее" и "Доверие". "Голос" за отставку Криклия не голосовал.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
мая

Международный день музеев - куда сегодня сходить

Впервые женщина преодолела на самолете звуковой барьер

Украинцев начали арестовывать по сфабрикованному обвинению

"Провалилась вся наша квартира" - в Одессе обрушилась часть жилого дома

Электропоезд разогнался до рекордной скорости

Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа

Приняли резолюцию об автономии Украины

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 18306
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
7
 Просмотров: 12618
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
8
 Просмотров: 9945
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
 Просмотров: 7830
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
 Просмотров: 7668
Политика
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
 Просмотров: 45
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
 Просмотров: 135
Медведчук не сбежал в Россию, потому что должен отрабатывать миллиарды – Луценко
Медведчук не сбежал в Россию, потому что должен отрабатывать миллиарды – Луценко
 Просмотров: 513
Парламент уволил министра здравоохранения Степанова
Парламент уволил министра здравоохранения Степанова 1 Просмотров: 504
СБУ объяснила, для чего блуждала этажами дома Кличко и звонила в его двери
СБУ объяснила, для чего блуждала этажами дома Кличко и звонила в его двери Просмотров: 333
Больше всего комментируют
5
"Я вам не Черновецкий" - Кличко обратился к "последователям Януковича"
5
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
3
"Россияне ждали подходящего момента" - крымчанка о русификации Крыма
3
Я жив и скоро вернусь - пропавший судья Чаус обещает дать показания
1
Создали пулемет
Голосов: 7058
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть