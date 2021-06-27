"Доверился Лукашенко" - Зеленского остро высмеяли в программе Майкла Щура

Зеленский занимается подменой понятий, говорит Майкл Щур.

Президент Владимир Зеленский сравнивает задержание о надуманным обвинениям оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича с международными преступниками и убийцами - боевиками "вагнеровцами". Об этом сказал телеведущий Майкл Щур в своей программе.

"Впервые президент публично подтвердил факт операции по задержанию "вагнеровцев". Хотя до этого он уверял, что это бред и такой операции вообще не было.

Зеленский доверился Лукашенко и торжественно присоединился к пол десятку людей в мире, которые ему доверяют. С таким же успехом он мог позвонить "вагнеровцам" и попросить их сдаться СБУ", - говорится в сюжете.

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Интервью Зеленского Натальи Мосейчук на телеканале олигарха Коломойского сравнили с "теплой ванной".

"На этот раз веником из удобных вопросов хлестали президента Украины. Все интервью было "острым" как карамель в шоколаде.

Зеленский постепенно сливается с обещания быть президентом исключительно один срок. Прошло всего два года первого срока. Получается, что на четвертом году он будет планировать свой третий срок. Зеленский, пожалуй представляет, как океан людей на руках понесет его в ЦИК".

"Я позвонил Александру Григорьевичу, его предупредил, сказал, что готов передать ему всю информацию, касающуюся этих людей", - заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу олигарха Игоря Коломойского. 29 июля прошлого года в Беларуси задержали 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер". 14 августа стало известно, что их выдали Москве. Через четыре дня журналист Юрий Бутусов заявил в Facebook, что украинские спецслужбы вели операцию по розыску и задержанию боевиков, причастных к сбитию малайзийского боинга, жертвами которого стали 298 гражданских и украинского самолета Ил-76, когда погибли 49 военных. По версии журналиста, срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации от ближайшего окружения Зеленского. Отложить операцию якобы попросил руководитель ОП Андрей Ермак. В ответ Ермак заявил о "спланированной дезинформационной кампании". В марте этого года народные депутаты вышли к трибуне с баннером "Требуем расследования государственной измены в окружении президента".