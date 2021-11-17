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среда, 17 ноября 2021 17:45

Доступ к информации о имениях Медведчука ограничили

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В публичной кадастровой карте ограничили доступ к сведениям о земельных участках подозреваемого в государственной измене и содействии деятельности террористической организации нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Об этом сообщили "Схемы: коррупция в деталях"

На карте (электронный сервис Госгеокадастра) перестали отображаться сведения о владельцах земельных участков, на которых размещены имения семьи Медведчука – на улице Медвинской в Киеве и в лесу в Пуще-Водице.

 

При попытке получить информацию система выдает сообщение "Доступ к сведениям ограничен".

 

Доступ к аналогичной информации, например соседей Медведчука, остается открытым.

Исполняющий обязанности председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Сергей Завадский рассказал, что это сделали, "чтобы не совершались какие-либо действия, в части переоформления прав", поскольку, "согласно решению СНБОУ, наложены санкции в отношении активов определенных лиц, в том числе Медведчука".

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На вопрос, каким образом сокрытие собственника от общественности от этого оберегает, Завадский сказал: "Участок на публичной кадастровой карте есть. Но нельзя получить выписку. А регистрацию права осуществляет Минюст. Ограничения только в получении выписки".

Ранее журналисты сообщали, что Медведчук продолжал капитальную реконструкцию своего имения в Пуще-Водице после введения к нему санкций.

Самолет нардепа не выпускают из Украины. Медведчук находится под санкциями с февраля.

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