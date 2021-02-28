Досрочные выборы вряд ли будут - нардеп

После выхода Дубинского из фракции за ним не последовали его союзники, говорит Рахманин. Фото: Тарас Подолян

Досрочные выборы в парламент сейчас вряд ли возможны. Об этом сказал народный депутат от "Голос" Сергей Рахманин.

"Для этого нужно, чтобы большинство депутатов "Слуги народа" вышли из фракции, но мы видим, как они за фракцию держатся, а значит, правовыми путями такие выборы не проведешь", - цитирует Рахманина "НВ"

Исключение из фракции "Слуги народа" депутата Александра Дубинского, против которого США ввели санкции, вряд ли существенно повлияет на будущее этой политсилы в парламенте.

"Скорее всего, никак (не отразится исключение Дубинского). Это бы сказалось на целостности фракции, если бы, например, решение президента закрыть пророссийские телеканалы нужно было утвердить голосованием в парламенте, тогда ряду депутатов президентской фракции пришлось бы брать за это решение личную ответственность. Этого не произошло", - отметил нардеп.

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"Сегодня для фракции нежелание ссориться и групповая ответственность важнее личных амбиций", - сказал Рахманин о "слугах".

После выхода Дубинского из фракции за ним, вопреки ожиданиям, не последовали его союзники.

"Как и с голосованием о референдуме, который Зеленский продавливал лично. Никто не стал выходить из фракции, несмотря на то, что президент, как фигура, объективно слабее, чем год назад", - констатировал депутат.