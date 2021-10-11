Дочь Зеленского уговаривает его не идти на второй срок

Дочь Владимира Зеленского не хочет, чтобы он шел на второй срок Фото: скриншот с видео

Дочь президента Владимира Зеленского 17-летняя Александра уговаривает отца не идти на второй президентский срок.

Об этом глава государства рассказал в программе "Светская жизнь".

Он отметил, что решение о втором президентском сроке будет зависеть от того, выполнит ли он свои обещания.

"Дочь поднимает эту тему. Она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Как бы я не любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать. И только от этого", - сказал президент.

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Его дочь в следующем году буде поступать в вуз в Украине, рассказал глава государства.

"Это мое желание, и у нас есть с ней такая договоренность. Хотя ей непросто: если бы она училась за границей, она могла учиться без охраны", - пояснил Зеленский.

Добавил, что Александра хочет поступать на факультет Международных отношений и заниматься международной экономикой. Однако она еще может передумать, отметил он.

3 октября на пресс-конференции в Трускавце Владимир Зеленский заявил, что не решил, будет ли баллотироваться на второй президентский срок.