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понедельник, 15 ноября 2021 12:22

Дочь претендента на судью КС от Зеленского живет в Москве и хвалится тортами в стиле СССР
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Дочь Александра Сибиги живет в Москве.
И ведет бизнес в стране-агрессоре
Торт в стиле СССР

Дочь претендента на должность судьи Конституционного суда по квоте президента Владимира Зеленского Александра Сибиги проживает в столице страны-агрессора Москве и открывает там бренд одежды.

Об этом сообщил юрист Михаил Жернаков в Facebook

Он опубликовал профиль Полины Сибиги в Instagram.

"А это - профиль дочери победителя "конкурса" на должность судьи КСУ по квоте Зеленского Александра Сибиги, бывший судья ВХСУ, готовится занять место в суде, который должен защищать украинскую государственность.

Каким-то образом ни эти факты, ни куча информации о незедекларированных Сибигой домах на 719 кв.м. и поршкаен, ни решение о разрешении застройки в охранной зоне ЮНЕСКО, ни негативное заключение ГСД, о чем мы сообщили каждому члену комиссии при Зеленском, не стали препятствием. Он занял третье место среди семи победителей", – пишет Жернаков.

Куда смотрело СБУ и семь членов комиссии при президенте – загадка, отметил юрист.

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"Более года тому назад секретарь СНБО Данилов после позорного решения КСУ об отмене е-декларирования заявил, что судьями КСУ руководят из РФ. Но, очевидно, Офис президента такая ситуация устраивает.

Потому что вместо реформы КСУ и введения на уровне закона настоящей конкурсной процедуры, к чему Зеленского по его же запросу призвали и Венецианская комиссия, и страны G7, нам представляют бутафорию, в которой снова побеждают враги", - пишет Жернаков.

Сам конкурс юрист называет "крайне ущербным и опасным".

"Если не дай Бог сейчас назначат хоть кого-то на вакансии, которые юридически отсутствуют - это делегитимизирует весь КСУ на целых девять лет", - заявил эксперт.

В апреле Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должности судей Конституционного суда.

В марте президент отменил указы Януковича 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Алексадра Касминина судьями КС.

В июле коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда признала незаконным указ президента Зеленского.

После этого Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту принятия судьями решения.

Президент Зеленский действует неконституционным способом, заявили ряд общественных организаций.

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