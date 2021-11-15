Дочь претендента на судью КС от Зеленского живет в Москве и хвалится тортами в стиле СССР

Дочь претендента на должность судьи Конституционного суда по квоте президента Владимира Зеленского Александра Сибиги проживает в столице страны-агрессора Москве и открывает там бренд одежды.
Об этом сообщил юрист Михаил Жернаков в Facebook
Он опубликовал профиль Полины Сибиги в Instagram.
"А это - профиль дочери победителя "конкурса" на должность судьи КСУ по квоте Зеленского Александра Сибиги, бывший судья ВХСУ, готовится занять место в суде, который должен защищать украинскую государственность.
Каким-то образом ни эти факты, ни куча информации о незедекларированных Сибигой домах на 719 кв.м. и поршкаен, ни решение о разрешении застройки в охранной зоне ЮНЕСКО, ни негативное заключение ГСД, о чем мы сообщили каждому члену комиссии при Зеленском, не стали препятствием. Он занял третье место среди семи победителей", – пишет Жернаков.
Куда смотрело СБУ и семь членов комиссии при президенте – загадка, отметил юрист.
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"Более года тому назад секретарь СНБО Данилов после позорного решения КСУ об отмене е-декларирования заявил, что судьями КСУ руководят из РФ. Но, очевидно, Офис президента такая ситуация устраивает.
Потому что вместо реформы КСУ и введения на уровне закона настоящей конкурсной процедуры, к чему Зеленского по его же запросу призвали и Венецианская комиссия, и страны G7, нам представляют бутафорию, в которой снова побеждают враги", - пишет Жернаков.
Сам конкурс юрист называет "крайне ущербным и опасным".
"Если не дай Бог сейчас назначат хоть кого-то на вакансии, которые юридически отсутствуют - это делегитимизирует весь КСУ на целых девять лет", - заявил эксперт.
В апреле Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должности судей Конституционного суда.
В марте президент отменил указы Януковича 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Алексадра Касминина судьями КС.
В июле коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда признала незаконным указ президента Зеленского.
После этого Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту принятия судьями решения.
Президент Зеленский действует неконституционным способом, заявили ряд общественных организаций.
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