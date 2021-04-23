Зеленский нарушает Конституцию - ряд общественных организаций сделали заявление

Зеленский может углубить кризис, предостерегают общественные организации. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский нарушает Конституцию. Об этом говорится в совместном заявлении общественных организаций, среди которых движение "Чесно", Центр противодействия коррупции, Центр политико-правовых реформ.

20 апреля президент издал указ о конкурсной комиссии для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда, напоминают. Распустил предыдущий состав комиссии.

"Такое решение президента Зеленского свидетельствует о желании неконституционным способом заполнить "вакансии", которые якобы появились после "отмены назначения "судей Тупицкого и Касминина.

Напомним, что у президента Украины согласно Конституции нет полномочий увольнять с должностей судей Конституционного суда.

Назначив людей вместо судей Конституционного суда, которые были неконституционным способом отстранены от своих должностей, президент Зеленский только углубит кризис вокруг КС. Вместо восстановления доверия к этому органу, будет уничтожена легитимность института, призванного защищать общество и государство от узурпации власти и посягательства на основы конституционного строя.

Политические и юридические последствия такого решения является абсолютно непредсказуемыми. В условиях военной агрессии Российской Федерации нелегитимность ключевого органа в системе сдержек и противовесов будет несомненно использована врагом", - говорится в заявлении.

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Выходом из конституционного кризиса общественные организации называют новую прозрачную процедуру отбора судей КС. Которая бы гарантировала реальный конкурс с проверкой кандидатов на соответствие конституционным требованиям. Отбор должна проводить единая квалификационная комиссия.

Введение новой процедуры отбора судей позволит в течение двух лет получить качественный и добродетельный состав КС и восстановить общественное доверие.

"Такой способ выхода из конституционного кризиса не является простым, но комплексные проблемы не решаются в один шаг. Быстрые решения часто пользуются общественной поддержкой, но в далекой перспективе приводят к новым кризисам", - говорится в заявлении.

Президента призвали не назначать на должности судей КС до момента увольнения или прекращения полномочий судей соответствии с Конституцией.

Народных депутатов - инициировать законодательные изменения, которые введут реальную конкурсную процедуру.

Президента, Верховную Раду и съезд судей - не назначать на должности судей КС до момента введения новой конкурсной процедуры.

Заявление подписали:

Фонд DEJURE

Всеукраинское объединение "Автомайдан"

Центр противодействия коррупции

Центр экономической стратегии

Антикоррупционный штаб

Платформа Общественный контроль

Anti-corruption Research and Education Centre

StateWatch

Движение Чесно

Харьковский антикоррупционный центр

Центр политико-правовых реформ

27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы бывшего президента Виктора Януковича с 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда. В декабре президент подписал указ об отстранении Тупицкого от должности.