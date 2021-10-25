"Для Офиса президента будет управляемой фигурой" - что известно о будущем министре обороны

Новым министром обороны на следующей неделе станет 55-летний Алексей Резников. Об этом официально заявили после заседания фракции "Слуги народа". На посту он сменит 66-летнего Андрея Тарана.

Первым о кандидатуре Резникова на министра обороны в Facebook написал журналист Юрий Бутусов:

"Резников не был раньше связан с вопросами обороны и безопасности. Это профессиональный адвокат, не имевший отношения к боевым действиям и к оборонному планированию. Для Офиса президента будет управляемой фигурой. Ему нужно будет много времени, чтобы погрузиться в хаос и выработать в нем какую-то логику и стратегию. Главной мотивацией Зеленского было желание иметь "разговорчивого" министра обороны вместо "молчуна" Тарана. Резникова президент видит как дипломата и коммуникатора, а не военного реформатора, организатора обороны. Поэтому нет предпосылок для структурных изменений в армии. Резников интеллектуал и есть надежда, что сможет навести порядок хотя бы в критических сферах, которые полностью развалил Таран - гособоронзаказе, закупках, например, топлива, где масштабы коррупции и безответственности уже опустились до уровня 2013 года. Хуже быть не может".

В закупках топлива масштабы коррупции и безответственности уже опустились до уровня 2013 года

Сергей Згурец, военный эксперт:

"Андрей Таран справился с рядом ключевых задач по обеспечению изменений в армии. В соответствии с принятыми в Офисе президента решениями. На уровне государственных программ он свою работу проделал. Министерство обороны отработало. Государственные программы развития Вооруженных сил и вооружений подошли к концу. Сейчас нужно прийти к новым приоритетам. Они должны быть направлены на усиление обороноспособности и с видением, что делаем на Донбассе. Это стратегические вещи. Социальные – низкая зарплата военных. Все это ложится на плечи нового министра.

Проблема Тарана – в непубличности. Помним женские каблуки для парада, например. Ведомство не могло наладить нормальную коммуникацию с обществом. При том, что это главный фактор дальнейших изменений. Таран должен был нормально объяснять, почему и как что-то делает.

Новый министр обороны будет гораздо публичнее. Если и не будет разбираться в определенных вещах, то ярко будет их подавать. Интересно, сможет ли новый министр завести свою команду. Если не удастся, то будут продолжаться закулисные противоречия между группировками, которые хотят иметь влияние на финансовые потоки – по перевооружению, закупкам топлива".

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Фото: Facebook Алексея Резникова

Алексей Резников родом из Львова. После школы проходил срочную военную службу в парашютно-десантных войсках Вооруженных сил. Окончил юрфак Львовского госуниверситета им. И.Франко. Более 25 лет занимался адвокатской деятельностью. Представлял интересы Виктора Ющенко в 2004-м в Верховном суде, когда тот баллотировался на пост президента. Вместе с коллегой Сергеем Власенко добились, чтобы результаты второго тура были признаны недействительными.

В 2008-ом избирался в Киевсовет от Блока Николая Катеринчука. Через шесть лет стал секретарем Киевского городского совета, заместителем мэра Виталия Кличко. Отвечал за реформу местного самоуправления.

Резников попал в команду действующего президента благодаря знакомству с руководителем его Офиса Андреем Ермаком. Сначала Владимир Зеленский назначил его представителем Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. С марта 2020 года Резникова назначили вице-премьером - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Вошел в президентский Нацсовет реформ.

Любит дайвинг, прыгать с парашюта, автоспорт, лыжи, готовить. Участвовал и побеждал в трофи-рейдах. Является автором короткометражек "Люди-квадроциклы".

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Об армии:

"Через фронт прошло около 500 тысяч украинцев. Это потенциал резервистской армии, плюс добавим сюда их родственников. Люди точно знают, как держать оружие и воевать. Почти каждый будет защищать свой дом", - апрель 2021 года.

О войне и России:

"Украина должна работать над созданием механизмов переходного правосудия. Среди них - порядок амнистии тех, кто принимал участие в военной агрессии против украинской армии. Придется определять, кто такие коллаборационисты, преступники, а кто - заложники. Кто подпадает под амнистию, а кто не должен быть наказан. Безопасная реинтеграция может затянуться примерно на 25 лет", - сентябрь 2020 года.

"Россия пытается избежать санкционного давления со стороны цивилизованных стран, поддерживающих нашу территориальную целостность. Рассказывает, что не является участником событий на Донбассе. Хотя все знают, что именно она является государством-агрессором и начала эту войну", - апрель 2021 года.

О Минских соглашениях:

"Все ждут чуда от Минских соглашений. Не надо ждать. Это не площадка, на которой может быть достигнут мир. Если Минские соглашения больше не работают, то давайте подпишем Стокгольмские. Почему нет? Посмотрите на пример Нагорного Карабаха. Проблеме 30 лет и она снова рванула. Это свидетельствует о том, что нельзя затягивать, нужно садиться и искать решения. Если бы могли сами справиться, сделали бы это. Поэтому нужны новые усиленные альянсы", - октябрь 2020 года.

О НАТО:

"Мы зайдем в Альянс тогда, когда будем равными партнерами и будем понимать, что опыт нашей украинской армии им важен. То, что знает сегодня украинская армия на уровне ежедневного противостояния, не знает никто в НАТО", - июль 2021 года.

То, что знает сегодня украинская армия на уровне ежедневного противостояния, не знает никто в НАТО

Семья:

Женат второй раз на телеведущей 34-летней Юлии Зорий. Познакомились в 2017 году на вечеринке в честь "Евровидения". Поженились в прошлом году на административной границе оккупированного Крыма с Херсонской областью - в пункте пропуска "Каланчак". Зорий работает на телеканале ICTV вместе с дочерью Резникова Анастасией Штейнгауз. От первого брака еще есть сын Алексей.

Состояние:

В марте 2020 года Алексей Резников подал декларацию о доходах. Имеет три квартиры в Киеве на 167, 103 и 44 "квадрата", дом в Козине возле столицы, шесть земельных участков под Киевом. Машины Audi, Volkswagen, Porshe, Mini. Есть прицеп, багги, квадроцикл. В собственности - коллекция дорогих часов и оружие. Заработал более 20 млн грн зарплаты, еще миллион составили гонорары. Имеет наличными 300 тыс. евро, в банке держит $125 тыс.

Андрей Таран работал министром обороны с 4 марта 2020 года. Его рекомендовали председатель Офиса президента Андрей Ермак и начальник комитета по разведке Руслан Демченко, которым глава государства отдал все полномочия по управлению сектором обороны и безопасности. По словам Юрия Бутусова, именно эти двое до последнего не хотели замены Тарана. Мол, был послушным исполнителем. Например, мог ввести в действие приказ о штрафах для тех, кто стреляет по российским оккупантам или в ручном режиме влиять на любые вопросы в армии, прежде всего, на госзакупки. В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова заменит нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук. Руководить Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов вместо Романа Абрамовского будет его заместитель Руслан Стрелец. В Министерство по стратегическим отраслям промышленности вместо Олега Уруского пойдет работать Павел Рябикин, который сейчас руководит Таможенной службой. На место первого вице-премьера вместо Алексея Любченко претендует заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко.