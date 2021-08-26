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"Держите курс" - в НАТО рассказали, каких реформ ждут от Украины

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&quot;Держите курс&quot; - в НАТО рассказали, каких реформ ждут от Украины
Джоане подчеркнул, что решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО есть, и оно было подтверждено на самом высоком политическом уровне в Альянсе. Фото: НАТО

Украина должна продолжать осуществлять реформы в сфере нацбезопасности, секторе разведки, бороться с коррупцией на пути к дальнейшему решению относительно ее будущего членства в НАТО. Такой призыв озвучил заместитель Генсека НАТО Мирче Джоане в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я бы сказал, что, когда речь идет о НАТО, конечно, нас больше интересуют вопросы реформирования институтов национальной безопасности, управления и контроля, совместимости в Вооруженных силах, гражданского контроля, политического контроля, парламентского надзора, реформы сектора разведки, очень сложно, но и очень важно. Но есть и более широкие. Когда речь идет о борьбе с коррупцией, реформирование судебной системы, обеспечение того, чтобы система функционировала в рамках верховенства права, сдержек и противовесов - все эти вопросы не обязательно связаны с оборонной отраслью, но связанные с ценностями, которых мы придерживаемся", - сказал Джоане.

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Добавил: "Вот почему мы призываем Украину продолжать в максимально возможном объеме использовать Годовую национальную программу. Я знаю, что в декабре будет совместный просмотр этой программы, и это лучший способ по-настоящему увидеть и заняться рядом вопросов".

Джоане подчеркнул, что решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО есть, и оно было подтверждено на самом высоком политическом уровне в Альянсе - в частности, на саммите в Брюсселе несколько месяцев назад.

"Я призываю наших украинских друзей держать курс и продолжать готовиться путем внутренних реформ, которые все еще нужны для принятия дальнейших решений", - отметил заместитель Генсека НАТО.

Третий президент Виктор Ющенко рассказал, что Украина в 2008 году на саммите в Бухаресте не получила План действий по членству в НАТО из-за позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и тогдашнего президента Франции Николя Саркози. То решение развязало руки президенту РФ Владимиру Путину в оккупации территорий Украины.

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