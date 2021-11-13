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суббота, 13 ноября 2021 00:45

Депутаты уже выходят из нового объединения Разумкова – Арахамия

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Депутаты уже выходят из нового объединения Разумкова – Арахамия
Арахамия прокомментировал новый блок Разумкова. Фото: РБК

На прошлой пленарной неделе в Верховной Раде заявили о создании нового межфракционного объединения "Разумная политика", в которое вошел экс-спикер парламента Дмитрий Разумков, а также депутаты от "Слуги народа" и "Батькивщины".

"Насколько мне уже известно, стали депутаты выходить из этого межфракционного объединения. Это обычный процесс ", – заявил глава "слуг" в парламенте Давид Арахамия на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24.

Создание МФО "Умная политика" – это "повод для пиара" экс-спикера Дмитрия Разумкова. В Верховной Раде существуют 110 таких объединений депутатов, а сам он член шести МФО одновременно, прокомментировал Арахамия.

"У нас депутаты одновременно могут быть одновременно в 10-20 МФО", – ответил Арахамия на вопрос о возможном наказании "слуг" за то, что они вошли в объединение Дмитрия Разумкова.

Также он сообщил, что у Разумкова не будут забирать мандат на депутатство.

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Бывший спикер Дмитрий Разумков опубликовал список народных депутатов, которые войдут в межфракционное объединение "Умная политика". Всего в объединении должны были быть 25 политиков, из них 21 - "слуги".

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