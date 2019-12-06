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пятница, 06 декабря 2019 10:26

Депутаты ликвидировали "площадки Яценко"

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Депутаты ликвидировали &quot;площадки Яценко&quot;
"Площадки Яценко" зарабатывали на посредничестве между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества. На фото спикер парламента Дмитрий Разумков в день голосования за ликвидацию "площадок", Facebook-страница "Слуги народа"

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, который должен ликвидировать коррупционную схему в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости. Она известна как "площадки Яценко".

Документ поддержали 338 депутатов, передает "Экономическая правда".

К 9 страницам законопроекта внесли 1001 поправку, заявил депутат "Голоса" Ярослав Железняк. Из них 116 были учтены полностью, частично или по существу.

В частности поддержали поправку нардепа "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, которая предоставляет бесплатный доступ, внесение и проверку информации в Единую базу на безвозмездной основе.

Законопроект предусматривает исчезновения "авторизованных электронных площадок" из процесса представления отчета оценщиками. То есть 4 площадки "Реестр оценки", "Оценка.online", "Экспресс-оценка" и "Профессиональная оценка", скорее всего, ликвидируют, объясняет "Экономическая правда". Потому что в их услугах не будет нужд (соответственно деньги они также не будут зарабатывать).

Также граждане с 1 января 2020 смогут получить справку об автоматической оценке объекта недвижимости из Единой базы Фонда госимущества без привлечения оценщика, как это было раньше. Теперь его будут привлекать лишь при условии, что человек не соглашаться с автоматической оценкой.

Стоимость объекта недвижимости не сможет отличаться более чем на 25% от суммы, определенной Единственной базой. То есть вводится порог на оценку.

Еще одно - нотариусы получат бесплатный доступ к Единой базе, что позволит проверять справки и отчеты об оценке недвижимости.

В первом чтении законопроект приняли 12 ноября.

Суть схемы заключается в деятельности электронных площадок (посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества), которые связывают с народным депутатом Антоном Яценко.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство, в котором проверит, получали ли 11 нардепов "Слуги народа" по $30 тыс. за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании финансового комитета.

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Дата
06
декабря

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