$30 тыс. за голос: начали проверку возможного взяточничества в "Слуге народа"

 
Ексклюзивы
1/5
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 4185
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 37890
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1053
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1800
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3141
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2295
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3087
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3168
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1575
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4860
Фото
Все фото
4
6
3
5
4
Экс-чиновника задержали в &quot;Борисполе&quot; по подозрению в государственной измене
Экс-чиновника задержали в "Борисполе" по подозрению в государственной измене
В касках и бронежилетах: нардепы с Сивохо поехали на Донбасс
В касках и бронежилетах: нардепы с Сивохо поехали на Донбасс
Самый молодой нардеп стал отцом
Самый молодой нардеп стал отцом
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
&quot;Слуга народа&quot; носит сумку за 170 тыс. грн
"Слуга народа" носит сумку за 170 тыс. грн
Видео
Все видео
"Я вам не дам отпетлять" - Дубинский обратился к "Слугам народа"
"Я вам не дам отпетлять" - Дубинский обратился к "Слугам народа"
Милованов об обидах Коломоського: "Не скрою, что я дебил"
Милованов об обидах Коломоського: "Не скрою, что я дебил"
Появилось видео с Луценко в Лондоне
Появилось видео с Луценко в Лондоне
Гладковский не сможет уйти от следствия даже после внесения залога - генпрокурор
Гладковский не сможет уйти от следствия даже после внесения залога - генпрокурор
В Раде сегодня впервые допросят министров (онлайн)
В Раде сегодня впервые допросят министров (онлайн)
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4986
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7425
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1782
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1008
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 891
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
1 Просмотров: 1080
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
среда, 23 октября 2019 11:20

$30 тыс. за голос: начали проверку возможного взяточничества в "Слуге народа"

  Комментировать
$30 тыс. за голос: начали проверку возможного взяточничества в &quot;Слуге народа&quot;
Если депутатов признают виновными, им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. ФОТО: Facebook-страница Teletriumf

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство, в рамках которого проверит, получали ли 11 нардепов "Слуги народа" по $ 30 000 за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании финансового комитета.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Досудебное расследование будет вести Национальное антикоррупционное бюро.

Производство открыли по ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я вам не дам отпетлять" - Дубинский обратился к "Слугам народа"

Она предусматривает лишение свободы от 8 до 12 лет с лишением права на определенные должности или деятельность до 3 лет с конфискацией имущества.

Ранее руководство Офиса президента и партии "Слуга народа" требовали, чтобы депутаты СН, которые являются членами финансового комитета, и авторами нескольких законопроектов, прошли детектор лжи.

Об этом требовании также писал нардеп, заместитель председателя финансового комитета Александр Дубинский.

"Требование последовало после обращения нескольких нардепов, которым не понравилось голосования членов комитета," где приняли решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность и "площадок Яценко" + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечения прозрачной работы продажи арестованных активов ".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «$30 тыс. за голос: начали проверку возможного взяточничества в "Слуге народа"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
октября

В Европе признали Голодомор преступлением против человечности

Бюджет начали наполнять выручкой по продаже музейных ценностей за границу

Студенты добились отставки министра

Самое читаемое
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
28
 1 Просмотров: 39237
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
9
 Просмотров: 18812
Ким Кардашьян - 39: как звезда выглядела до пластики
Ким Кардашьян - 39: как звезда выглядела до пластики
6
 Просмотров: 17048
Внутри ядерного реактора: &quot;Никогда в жизни я больше не видела такой смертельной сцены&quot;
Внутри ядерного реактора: "Никогда в жизни я больше не видела такой смертельной сцены"
15
 Просмотров: 14310
&quot;Снимали порно&quot; - Деми Роуз без белья позировала посреди пустыни
"Снимали порно" - Деми Роуз без белья позировала посреди пустыни
5
 Просмотров: 12492
Политика
В "Слуге народа" поддержали уголовное производство на коллег
В "Слуге народа" поддержали уголовное производство на коллег Просмотров: 45
"Слуга народа" подыгрывал российской пропаганде на кремлевском телеканале
"Слуга народа" подыгрывал российской пропаганде на кремлевском телеканале Просмотров: 279
Милованов рассказал, что читает вместо книг
Милованов рассказал, что читает вместо книг Просмотров: 198
Рекламы азартных игр в Украине не должно быть - экспертка
Рекламы азартных игр в Украине не должно быть - экспертка Просмотров: 90
Трамп ждал от Зеленского двух шагов - поверенный в делах Украины
Трамп ждал от Зеленского двух шагов - поверенный в делах Украины Просмотров: 495
Больше всего комментируют
11
Руководитель хора имени Веревки: Это я виноват
5
Хору Веревки предлагал петь о Гонтаревой "слуга народа"
4
В окопах дети играют в прятки: чем живет прифронтовой город
4
Тренер "Лиги смеха" Сивохо будет заниматься Донбассом в СНБО
3
Россияне вывезли Александра Шумкова в неизвестном направлении
Голосов: 12980
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua