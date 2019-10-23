$30 тыс. за голос: начали проверку возможного взяточничества в "Слуге народа"

Если депутатов признают виновными, им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. ФОТО: Facebook-страница Teletriumf

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство, в рамках которого проверит, получали ли 11 нардепов "Слуги народа" по $ 30 000 за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании финансового комитета.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Досудебное расследование будет вести Национальное антикоррупционное бюро.

Производство открыли по ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

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Она предусматривает лишение свободы от 8 до 12 лет с лишением права на определенные должности или деятельность до 3 лет с конфискацией имущества.

Ранее руководство Офиса президента и партии "Слуга народа" требовали, чтобы депутаты СН, которые являются членами финансового комитета, и авторами нескольких законопроектов, прошли детектор лжи. Об этом требовании также писал нардеп, заместитель председателя финансового комитета Александр Дубинский. "Требование последовало после обращения нескольких нардепов, которым не понравилось голосования членов комитета," где приняли решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность и "площадок Яценко" + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечения прозрачной работы продажи арестованных активов ".