Дело Шеремета: Кузьменко и Дугарь продлили меры пресечения

Детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, продолжили меры предосторожности.

Соответствующее решение принял судья Шевченковского районного суда Киева, передает УНН.

Меры предосторожности продлили на 2 месяца.

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"Ходатайство прокурора удовлетворить. Продлить срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Кузьменко запретив круглосуточно оставлять ей место проживания. Продолжить срок действия обязанностей Дугарь", - сказала судья.

20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет. Правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

В мае 2020 года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.