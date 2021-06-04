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пятница, 04 июня 2021 14:29

Дело против "регионала" Левченко закрыло ведомство Авакова - СБУ

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Дело против &quot;регионала&quot; Левченко закрыло ведомство Авакова - СБУ
Арсен Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Фото: mvs.gov.ua

Уголовное дело против бывшего нардепа из "Партии регионов" Николая Левченко закрыла Национальная полиция. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Дело против Левченко было открыто СБУ в 2014 году по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины и нарушении равноправия граждан.

В 2015-м бывшему нардепу сообщили о подозрении. Апелляционный суд Киева дал согласие на его задержание, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Впоследствии Генпрокуратура передала дело в Национальную полицию.

В апреле прошлого года процессуальный руководитель по делу принял решение о его закрытии. А в феврале этого года решение о закрытии дела приняли следователи Нацполиции, сообщили в СБУ. Левченко был снят с розыска.

"Служба безопасности Украины отстаивает позицию, что лица, которые своими действиями способствовали стране-агрессору, должны понести наказание в рамках закона. СБУ продолжает работу в этом направлении", – заявили в ведомстве.

"Мы разбираемся в ситуации", – сообщила пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик.

Бывший нардеп, "регионал" Николай Левченко, который скрывался от украинского правосудия в Российской Федерации, вернулся в Украину, сообщил 3 июня блогер Денис Казанский.

Левченко приехал получить от Украины €1100 за выигранное в Европейском суде по правам человека дело, заявил его адвокат.

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04
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