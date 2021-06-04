Одиозный "регионал" приехал забрать в Украины €1100

"Регионал" Левченко (справа) рядом с коллаборационистом Губаревым. Фото публиковал в Facebook блогер Денис Казанский.

Бывший нардеп-"регионал" Николай Левченко приехал получить от Украины €1100 за выигранное в Европейском суде по правам человека дело. Об этом сказал его адвокат Олег Курчин, пишет "Радіо Свобода"

"С тех решений, которые есть, видно, что небольшую сумму они присудили. Признано факт несправедливого расследования. Он прибыл получить эти средства в исполнительную службу на расчетный счет себе", - цитируют адвоката.

ЕСПЧ 11 марта 2021 года принял решение по делу "Кочура и другие против Украины" (жалоба № 43534/19 и 4 другие). Этим решением устанавливается, что экс-депутат должен получить 1100 евро от Украины за то, что расследование по нему продолжались слишком долго - более пяти лет и восемь месяцев.

В решение ЕСПЧ говорится, что заявители жаловались на чрезмерную продолжительность уголовного производства и отсутствие эффективных средств правовой защиты в национальном законодательстве.

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СБУ в января 2015 года объявила на тот момент депутата Партии регионов Левченко и его однопартийца Вадима Колесниченко в розыск. Им инкриминировали совершение преступления по части 3 статьи 110 Уголовного кодекса - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям.

По состоянию на 2019 год Левченко был в реестре лиц, скрывающихся от следствия, в базе МВД. Пока не удается найти его данные в этой базе.

"Радіо Свобода" сообщила, что готовит запросы в СБУ и Офис генерального прокурора, чтобы выяснить, до сих пор ли в розыске экс-депутат, открыты ли по нему какие-то производства в Украине и будут ли принимать ведомства какие-то шаги в связи с его пребыванием на территории государства.

Николай Левченко 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские" законы. Их принятие предшествовало смертям на Майдане.

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О том, что Левченко, который скрывался от украинского правосудия в Российской Федерации, вернулся в Украину, ранее сообщал блогер Денис Казанский.