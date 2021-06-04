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пятница, 04 июня 2021 09:26

Возвращение одиозного "регионала" Левченко: появились новые подробности

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Бывший нардеп, "регионал" Николай Левченко, который скрывался от украинского правосудия в Российской Федерации, вернулся в Украину. Об этом сообщил в Facebook блогер Денис Казанский.

"Бывший народный депутат от Партии регионов Николай Левченко, который с 2015 года скрывался в России от правосудия, вернулся в Украину.

Все уголовные дела против него в Украине закрыты.

Именно Николай Левченко 28 февраля 2014-го помог Павлу Губареву озвучить "ультиматум" на сессии Донецкого городского совета. После этого в Донецке начались беспорядки, которые позже переросли в боевые действия", - сообщил Казанский и опубликовал фото Левченко в Киеве.

 
 

Также Казанский опубликовал видео, где Левченко со сцены говорит о борьбе "с киевской хунтой".

"Левченко всегда отличался довольно пещерными украинофобскими взглядами. Называл украинский язык "языком анекдотов", и говорил, что единым государственным языком в Украине должен быть русский. Выступал за федерализацию. Весной 2014 года призывал жителей Донбасса бороться с "киевской хунтой" и защищать землю от "фашистских радикалов", - пишет Казанский.

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Николай Левченко находится в розыске в Украине с 2015 года, жил в России. Ему заочно объявили подозрение по статье Уголовного кодекса - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии, сообщают "Новости Донбасса"

О возвращении Левченко в Украину сообщил его адвокат Олег Курчин, с которым он на фото. Тот заявил, что его бюро выиграло в Европейском суде по правам человека дело против Украины по иску бывшего нардепа. Согласно решению ЕСПЧ, государство должно выплатить "регионалу" €1100 компенсации - 36, 5 тыс. грн.

В мае 2019-го Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство в отношении сотрудника прокуратуры, который не закрыл дело Левченко. В мае 2018 года Шевченковский районный суд города Киева обязал прокуратуру закрыть дело.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

Павел Губарев в марту 2014 года был провозглашен на митинге "народным губернатором" Донецкой области, агитировал за присоединение Донецкой области в Россию. Был задержан СБУ, впоследствии обменян.

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