Дело брата Вовка: залог для фигурантов оценили в 70 и 14 млн грн

НАБУ обнаружило более $3,7 млн наличными. Фото: @nabu.gov.ua

Специальная антикоррупционная прокуратура настаивает на применении к 2 подозреваемым во взяточничестве адвокатам, один из которых является братом председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка Юрий Зонтов, содержание под стражей с альтернативой залога. Об этом САП сообщила в четверг.

Сегодня прокуроры и детективы НАБУ вручили ходатайство об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.

Настаивают на размере залога в 70 млн и 14 млн грн.

Ходатайства направлены в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения.

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Вчера НАБУ обнаружило большие объемы наличных денег у посредников, которых разоблачили "на горячем" во время получения взятки для дальнейшей ее передачи судьям ОАСК. Речь шла о более $3,7 млн, € 840 тыс., 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей наличными. Также нашли предметы, похожие на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК Павла Вовка и его родственника. Им оказался брат председателя ОАСК Юрий Зонтов. Зонтов работает заместителем начальника Службы внешней разведки, сообщил журналист Юрий Бутусов. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении брату председателя суда.