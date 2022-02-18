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Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го

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Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Каждый, кто совершил преступление, понесет справедливое наказание, говорила Венедиктова. Фото: Офис генерального прокурора

В прошлом году генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла о приговоре до конца 2021-го по расстрелам на улице Институтской.

"Среди перспектив на этот год – завершение судебного разбирательства в суде первой инстанции по расстрелам на ул. Институтской 20 февраля 2014 года.

Учитывая периодичность судебных заседаний, у нас есть основания рассчитывать на приговор до конца 2021-го", - говорила в видеообращении.

Специальное досудебное расследование ведется в отношении десяти бывших сотрудников полка "Беркут", которые подозреваются в совершении 20 февраля 2014 года умышленных убийств 48 человек и покушений на убийства 80 человек, террористического акта и других преступлений, рассказала.

Также заявляла о заочном следствии в отношении бывших председателя СБУ и его заместителя – руководителя Антитеррористического центра при СБУ, министра обороны, министра внутренних дел, командующего внутренними войсками МВД. Фамилий не называла.

"В планах - начало заочных судебных процессов в отношении бывшего руководства государства за события 18-20 февраля 2014 года, а также в отношении членов преступной организации так называемых "титушек", - говорила она.

В Верховной Раде заявила: "Я могу вас заверить, что в этом году мы обеспечим окончание следствия по основным делам Майдана – с тем, чтобы каждый, кто совершил преступление, понес справедливое наказание".

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В феврале прошлого года Государственное бюро расследований отправило в суд первый обвинительный акт по специальной процедуре.

В этом году ДБР сообщило, что завершило расследование против бывшего руководства МВД по делу о незаконных поставках силовикам во время Майдана гранат из РФ.

Дела Майдана в целом провалены

Президент Владимир Зеленский не вникает, а возможно, уже и не вернет для себя тему дел Майдана, говорит Gazeta.ua народный депутат восьмого созыва, участник Революции достоинства Игорь Луценко.

"Заходил в эту тему со взглядами Ермака – отдаем "беркутов" России, в нарушение всех процессуальных моментов. Чтобы показать – готовы к какому-нибудь диалогу.

Хорошо, что хоть приняли закон о заочном осуждении. Это пока единственное, что хорошего увидели от действующей власти.

Дела Майдана в целом провалены. В большинстве случаев закончатся фактически в ничью", – говорит Луценко.

"Например, по моему делу (в ночь на 21 января 2014 года Игоря Луценко и Юрия Вербицкого похитили из Александровской больницы. Луценко получил сотрясение мозга, выбит зуб и подбит глаз. Вербицкого убили. – Gazeta.ua) приговоров, которые вступили в силу, до сих пор нет, есть один в первой инстанции.

В моем деле есть человек по фамилии Литвиненко – народный депутат от "Слуги народа", который в ночь нашего с Вербицким похищения, имел 24 соединения с членами похищавшей преступной группы. Он, может быть, и был членом этой группы", - говорит экс-нардеп.

Процесс происходит очень медленно, не системно. Прокуратура будет винить во всем суды, говорит.

"Пока виноватым во всем остается Янукович. А все остальные – либо невиновны, либо не "рассчитались".

Предыдущий генпрокурор Юрий Луценко придерживался политики – все дела в отношении топовых "регионалов" продаем, а непосредственных исполнителей, титушек, которые разбивали головы, пытали, как-то привлекать к ответственности.

Сейчас уже пытаются наказать каких-то отдельных попавших в поле зрения титушек. Круг людей все время сужается. Первым из него вышли самые богатые.

Кто радикально засветился, будут продолжать сидеть в России – начальник "Беркута" Кусюк, Азаров, Клюев, Арбузов", - говорит Игорь Луценко.

С 18 февраля 2014 года начался самый трагический этап Революции достоинства - в течение трех дней в центре Киева в столкновениях с "беркутовцами" и "титушками" погибли более 100 человек. Десятки майдановцев пропали без вести, а тысячи получили ранения.

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