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понедельник, 15 февраля 2021 14:31

В суд отправили первое обвинение по делам Майдана

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В суд отправили первое обвинение по делам Майдана
Расследование проводили до суда заочно. Фото: ГБР

1-й обвинительный акт по делам Майдана направило в суд Государственное бюро расследований.

Он поступит по специальной процедуре, сообщает ГБР на странице в Facebook.

"Предъявили обвинение двум гражданским лицам, объявленным в международный розыск за совершение в составе преступной организации похищения ночью 21 января 2014 года с Александровской клинической больницы Киева, пытки участников Евромайдана Луценко И. В., Вербицкого Ю. Т., дальнейшего умышленного убийства последнего, а также за незаконное воспрепятствование проведению собрания, демонстраций", - написали в сообщении.

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Расследование проводили до суда заочно. В то же время обвиняемым предъявлены подозрения о создании преступной организации, незаконном лишении свободы или похищении, нарушении ПДД, умышленном убийстве, незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.

Шевченковский районный суд Киева допросил одну из пострадавших и продлил меру пресечения бывшему начальнику Управления СБУ в Киеве и Киевской области Александру Щеголеву. Его обвиняют в организации силового разгона Майдана 18-19 февраля 2014 года.

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