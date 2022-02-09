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среда, 09 февраля 2022 13:19

Дела Майдана: ГБР завершило расследование о гранатах РФ у "Беркута"

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Дела Майдана: ГБР завершило расследование о гранатах РФ у &quot;Беркута&quot;
В ГБР сообщили об изменении ранее объявленного подозрения бывшему главе МВД, его заместителю и начальнику Департамента материального обеспечения. Фото: gp.gov.ua

Государственное бюро расследований завершило расследование против бывшего руководства МВД по делу о незаконном снабжении силовиков во время Майдана гранатами из России.

Следователи сообщили об изменении ранее объявленного подозрения экс-министру внутренних дел, его заместителю и начальнику департамента материального обеспечения МВД Украины, сообщает пресс-служба ГБР. Имеют в виду Виталия Захарченко, Виктора Ратушняка и Павла Зинова.

"В январе 2014-го экс-чиновники незаконно поставляли с территории Российской Федерации в Украину ручные газовые гранаты "Дрейф-2"; светошумовые гранаты "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М"; ручные дымовые гранаты. Указанные спецсредства не прошли экспертизы о возможности и порядке их применения к людям, но были применены подразделениями МОТ "Беркут" против участников акций протеста в центре Киева 18 и 19 февраля 2014 года", - говорится в сообщении.

Также чиновники растратили 1 млн грн бюджетных средств на растаможку 13 тыс. 406 единиц гранат производства РФ.

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Экс-руководство МВД подозревают в превышении власти по предварительному сговору группой лиц и растрате бюджетных средств в особо крупных размерах. Начальника департамента материального обеспечения МВД Зинова также подозревают в пособничестве в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций во время Революции достоинства.

Подозреваемым заочно избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. Стороне защиты сообщили о завершении досудебного расследования и предоставили доступ к материалам для ознакомления. После завершения ознакомления обвинительный акт направят в суд.

Во время Революции достоинства в МВД раздали гражданским сотни единиц огнестрельного оружия и десятки тысяч патронов. Представителям гражданских лиц выдали 408 автоматов и около 90 тыс. патронов к ним.

Под утро 21 января 2014-го "Беркут" пошел на штурм. Силовики стреляли в людей и забрасывали их светошумовыми гранатами, уничтожили катапульту и часть баррикад. В ответ в их сторону полетела тротуарная плитка и коктейли Молотова.

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Дата
09
февраля

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