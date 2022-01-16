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понедельник, 17 января 2022 06:10

"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ": нардеп о том, как обеспечить военных жильем

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&quot;Давать квартиры после 20 лет в ВСУ&quot;: нардеп о том, как обеспечить военных жильем
К вопросу собственного жилья для военных требуется государственный подход, говорит Роман Костенко. Фото: pixabay.com

Чтобы решить проблему обеспечения жильем украинских военных, нужно изменить законодательство и осовременить систему. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал народный депутат, член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Роман Костенко.

"По обеспечению жильем нам нужно искать какую-то новую формулу. Должна работать система служебного должностного жилья. Когда приходишь командиром части, за тобой есть квартира. Твой предшественник должен ее освободить. Это служебное должностное жилье, которое должно закрепляться за воинскими частями. Они есть в некоторых частях", – говорит Костенко.

К вопросу собственного жилья требуется государственный подход, говорит нардеп.

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"Чтобы было кредитование с учетом того, сколько лет человек прослужил. Или свое жилье давать после 20-25 лет службы. Человек большую часть жизни отдал армии – должен получить квартиру", – уточняет Костенко.

"Очень много общежитий, служебных квартир, которые построены на 70, а то и на 90 процентов. Некоторые даже больше, но там просто нет пожарной сигнализации. Два года уже стоит вопрос одного такого объекта – для военнослужащих 142-го учебного центра Сил спецопераций Вооруженных сил в Бердичеве Житомирской области. Надо два миллиона гривен на сигнализацию и туда можно заселяться. Когда осенью назначили нового министра обороны Алексея Резникова, я рассказал о проблеме. Надеюсь, в этом году все решится", – рассказывает народный депутат.

Президент Владимир Зеленский пообещал закрыть очередь на жилье для ветеранов войны в Донбассе в. "Мы не забыли своих ветеранах. Они забудут слова "квартирная очередь". И фото с собратьями, с которыми защищали собственную землю, смогут повесить в собственном жилье все ветераны войны на Донбассе", – заявил во время новогоднего поздравления.

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