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"Давайте не делать святых мучеников из тех, кто привел Зеленского к власти" - сети о Разумкове

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&quot;Давайте не делать святых мучеников из тех, кто привел Зеленского к власти&quot; - сети о Разумкове
Разумков и Ермак аплодируют в избирательном штабе Зеленского во время обнародования данных экзит-пола, 21 апреля 2019 года. Фото: Getty Images

На этой неделе политики комментируют вопрос отставки спикера Дмитрия Разумкова. Тот, отправив в Венецианскую комиссии законопроект об олигархах президента Владимира Зеленского, не послушал фракцию "Слуга народа", заявлял Давид Арахамия.

Пока Разумков на больничном из-за повторного заражения коронавирусом, заседания Верховной Рады ведет первый заместитель Руслан Стефанчук.

Спикер действует не командно, считают в президентской партии. Тем временем в трех фракциях сказали, что не дадут голоса за отставку.

Сам Разумков заявил, что народным депутатам якобы предлагают "50-100 тыс" за поддержку "некоторых отставок" во власти.

Gazeta.ua предлагает реакцию пользователей Facebook на события вокруг кресла спикера.

Михаил Басараб, политолог

Сергей Руденко, публицист

"Дмитрий, выйдя из тени Зеленского, пытался наверстать свое время пребывания в политическом "подполье". Роль дублера его уже не устраивает. Как и каждый бэк-вокалист он мечтал о сольной политической карьере. И теперь, похоже, эта сольная карьера начинается"

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Виктор Таран, политолог

"Почему Арахамия инициирует отставку руководителя аппарата ВРУ. Именно руководитель аппарата осуществляет оперативное управление секретариатом парламента, организует работу комитетов, увольняет и назначает работников комитетов, обеспечивает финансовую работу парламента, руководит каналом "Рада", отвечает за организацию международных связей. В том числе за направление законопроектов на рассмотрение Венецианской комиссии.

В случае его увольнения Разумков теряет полноценный контроль за организационной работой парламента"

Богдан Процишин, сатирик

Николай Пидвезяный, главный редактор "Главком"

Марина Данылюк-Ярмолаева, журналистка

"Разумков может стать желанным союзником любого из нынешней оппозиции.

Оскорбленный Дмитрий Александрович может присоединиться к мэру Киева Виталию Кличко. И это будет хороший союз двух видных политиков, которые стали жертвами жадности Банковой.

В паре с условным Петром Порошенко - означает, что оппозиция будет иметь огромные залежи компромата на Офис президента Украины.

В партнерстве с умеренными центристами и даже неагрессивными бывшими регионалами - при поддержке ресурсов Сергея Левочкина - Разумков может стать лидером некой Партии регионов 2.0. И хотя треть граждан Украины его еще не идентифицирует визуально - даже скандал с отставкой есть успешным пиаром"

Виктор Небоженко, политолог

"У Разумкова есть свои тайные поклонники из разных фракций Верховной Рады , недовольных цинизмом Офиса президента и наглостью Арахамии, который пытается играть роль "директора парламента". Но у него нет открытых сторонников-депутатов"

Богдан Амосов, блогер

"Перед сном имел неосторожность посмотреть Савика. Стефанчук и Арахамия кричат на Разумкова. Разумков кричит на Стефанчука и Арахамию. Где-то в углу скайп-экрана Разумкову подкрикивает Денисова с листочка на азировском диалекте.

Все друг друга обвиняют в связях с олигархами, находясь на канале Ахметова, причем слово "Ахметов" все боятся произнести, время от времени используя другие формы (типа, как Тот кого нельзя называть Гарри Поттере).

И безусловно это было не ток-шоу, а политический рынок. Такое стыдно смотреть"

Юрий Николов, редактор сайта "Наші гроші"

"Я думаю - это брехня и наброс. Потому что рядовые служки получают по 20 в месяц, главы комитетов по 50 не за красивые глаза, а за службу. А докупать голоса на стороне после того, как Арахамия якобы договорился с Коломойским - это расписаться в лоховстве.

Скорее, Разумков просто давит на жалость избирателей и вызывает ревность у доверчивой прислуги. А вдруг кто-то поверит и реально начнёт бузить "где моя сотка?!"

Дмитрий Разумков на президентских выборах в 2019 году был представителем штаба кандидата Владимира Зеленского, его политконсультантом. Возглавлял партию "Слуга народа".

На внеочередных парламентских выборах был первым номером в списке "СН".

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