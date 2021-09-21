 
Ексклюзивы
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
1 Просмотров: 441
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Просмотров: 1152
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1548
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 29520
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
2 Просмотров: 1728
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 3501
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
Просмотров: 207
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Просмотров: 24147
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 1908
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 4185
Фото
Все фото
3
18
8
5
7
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
Мужчину будут судить за надпись на заборе &quot;Зеля х*йло&quot;
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Видео
Все видео
Майкл Щур потролил "слуг народа" Тищенко и Арахамию
Майкл Щур потролил "слуг народа" Тищенко и Арахамию
"Получите грамоту из Кремля" - журналист Цимбалюк назвал Сивоху капитулянтом
"Получите грамоту из Кремля" - журналист Цимбалюк назвал Сивоху капитулянтом
Дело "слуги" Юрченко: как продвигается скандальное расследование
Дело "слуги" Юрченко: как продвигается скандальное расследование
Кулеба остановил брифинг из-за звонка Зеленского
Кулеба остановил брифинг из-за звонка Зеленского
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
Интервью
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
1 Просмотров: 441
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 2466
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1125
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 747
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1638
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
20 сентября 2021
Просмотров: 459
Трепету не відчуваю
– З якого дива мушу переходити в українську церкву, коли й моя хороша? – каже Влади­слав після отримання томоса Православною ...
вторник, 21 сентября 2021 10:08

Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
3

  Комментировать

Книгу на три сотни страниц принесли депутатам во вторник.
Фото: Богдан Бортаков, Facebook.com/bogdanbortakov

Сегодня в Верховной Раде представят проект государственного бюджета на 2022 год. Но этот вопрос не является первым в повестке дня парламента на вторник.

Проект должен представить министр финансов Сергей Марченко.

Спикера Дмитрия Разумкова нет на рабочем месте. Он из-за коронавируса на самоизоляции. Заседание ведет первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Утром в сессионном зале зарегистрировались 189 народных депутатов. "Пленарное заседание объявляю открытым", - сказал Стефанчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" задекларировала подарок за 5,3 млн грн и часы в 167 пенсий

Проект госбюджета - это книга на 329 страниц, сообщил телеканал "Еспресо". К документу есть еще одна такая же книга на 300 страниц.

В правительстве прогнозируют, что ВВП в следующем году должен увеличиться на 3,8%. Курс доллара по отношению к гривне будет на уровне 28,6-28,7.

Бюджет необходимо принять в первом чтении до 20 октября.

15 сентября Кабинет министров утвердил проект госбюджета. В правительстве заявили о стабильном курсе гривны.

В декабре этого года минимальная зарплата вырастет до 6500 грн. Следующее повышение "минималки" будет в октябре 2022-го. Осенью следующего года минимальная зарплата составит 6700 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
сентября

Забывчивость и дезориентация: какие симптомы указывают на болезнь Альцгеймера

Оперный театр построили на месте реки

Самое читаемое
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
 Просмотров: 12600
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать Просмотров: 9414
Многодетная мать взволновала поклонников эротическими фото
Многодетная мать взволновала поклонников эротическими фото
7
 Просмотров: 7209
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
15
 Просмотров: 4293
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
 Просмотров: 3969
Политика
Миссия МВФ начала работу в Украине
Миссия МВФ начала работу в Украине Просмотров: 27
Брату Вовка сообщили новое подозрение
Брату Вовка сообщили новое подозрение Просмотров: 117
Сегодня Зеленский встретится с лидерами трех стран
Сегодня Зеленский встретится с лидерами трех стран Просмотров: 297
Зеленский объяснил, чего хочет от Генассамблеи ООН
Зеленский объяснил, чего хочет от Генассамблеи ООН Просмотров: 306
Депутаты не спешат вакцинироваться от Covid19
Депутаты не спешат вакцинироваться от Covid19 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
2
"Слуга" сказал, кого из министров не прогонят
1
В Киеве перекрыли центральные улицы: как проходит "Марш равенства"
1
Били стадом – болельщик о нападении фанатов "Динамо"
1
Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19
1
10-летнюю девочку и ее семилетнего брата нашли мертвыми в старом сундуке
Голосов: 8313
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть