Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет

Фото: Богдан Бортаков, Facebook.com/bogdanbortakov

Сегодня в Верховной Раде представят проект государственного бюджета на 2022 год. Но этот вопрос не является первым в повестке дня парламента на вторник.

Проект должен представить министр финансов Сергей Марченко.

Спикера Дмитрия Разумкова нет на рабочем месте. Он из-за коронавируса на самоизоляции. Заседание ведет первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Утром в сессионном зале зарегистрировались 189 народных депутатов. "Пленарное заседание объявляю открытым", - сказал Стефанчук.

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Проект госбюджета - это книга на 329 страниц, сообщил телеканал "Еспресо". К документу есть еще одна такая же книга на 300 страниц.

В правительстве прогнозируют, что ВВП в следующем году должен увеличиться на 3,8%. Курс доллара по отношению к гривне будет на уровне 28,6-28,7.

Бюджет необходимо принять в первом чтении до 20 октября.

15 сентября Кабинет министров утвердил проект госбюджета. В правительстве заявили о стабильном курсе гривны. В декабре этого года минимальная зарплата вырастет до 6500 грн. Следующее повышение "минималки" будет в октябре 2022-го. Осенью следующего года минимальная зарплата составит 6700 грн.