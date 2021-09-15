Правительство утвердило проект госбюджета-2022: основные показатели

В правительстве заявили о стабильном курсе гривны. Фото: @NationalBankOfUkraine

Кабинет министров в среду утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

"Бюджет на 2022 год не только сбалансированный и реалистичный, это бюджет модернизации страны, восстановления экономики и инвестиций в людей, в их здоровье, образование.

Ключевые приоритеты - медицина, образование, армия, инфораструктура, социальные программы, диджитализация, поддержка предпринимателей и экономики", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Премьер заявил об уменьшении дефицита бюджета до 3,5%, росте ВВП - около 4%, уменьшении государственного долга, рост зарплат, стабильном курсе гривны, снижении инфляции.

Доходы госбюджета - 1,277 трлн грн (+166 млрд грн в этом году). Расходы - 1,465 трлн (+103 млрд).

Медицина

На отрасль предусмотрели 193 млрд грн. Это на 31 млрд больше, чем в этом году. По сравнению с 2019 годом бюджет на медицину увеличился вдвое.

Минимальную зарплату врача предлагают на уровне 20 тыс. грн.

На систему общественного здоровья и вакцинацию населения от Covid-19 - 6 млрд грн.

Образование

Планируют выделить 190 млрд грн. Это на 21 млрд больше, чем в этом году. Минимальная стипендия студентов - 2 тыс. грн, отличников - 2550.

Армия и обороноспособность

5,95% ВВП направлено на сектор безопасности и обороны. Расходы на Министерство обороны - 131 млрд грн, больше чем в этом году на 13 4 млрд грн.

Из этих средств 72 млрд грн планируют на денежное обеспечение и зарплаты военных. 33 млрд - на развитие вооружения и военной техники.

Предусмотрено финансирование 100% очереди для ветеранов АТО на приобретение жилья - 5,5 млрд грн. Всего на поддержку ветеранов войны выделят почти 14 млрд грн.

Пенсии

С 1 марта будет индексация всех пенсий. Это дополнительные 28, 2 млрд грн. Доплаты военным пенсионерам - 10,6 млрд грн. Пересчет пенсий чернобыльцам +2,5 млрд грн.

С 1 октября следующего года пенсионерам в возрасте 70-75 лет будут установлены дополнительные ежемесячные доплаты до 300 грн.

Дороги

На развитие дорожной инфраструктуры предусмотрели более 124 млрд грн. Шмыгаль пообещал тысячи километров обновленных дорог, строительство новых мостов и аэропортов.

Льготы и субсидии

В отопительном сезоне в 2021-22 годах обеспечат в полном объеме финансирование льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги. На это предусмотрели 34 млрд грн.

Культура и искусство

Расходы на отрасль запланировали в объеме 13,5 млрд грн, что больше чем в этом году на 2,3 млрд.

На украинское кино (85 фильмов) заложили 2 млрд грн.

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